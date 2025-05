News & Trends 5 2

Dyson Beauty hat still und heimlich was Grosses lanciert – in Korea

Eigentlich hätten Dyson-Fans eine Verschnaufpause verdient. Ihre Geldbörsen auch. Nun aber sorgt ein neues Airwrap-Modell für Aufruhr. Dabei wurde es bei uns noch nicht mal offiziell angekündigt.

Ich musste zweimal hinsehen, um meinen Augen zu trauen. Ein neuer Airwrap – schon wieder? Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Beauty-News-Plattform Trendmood auf Instagram Bilder des neuen Multistylers aus dem Hause Dyson: der «Airwrap Coanda 2x». Er ist das Ergebnis eines umfangreichen Make-overs. Weshalb du bisher noch nichts davon gehört hast? Dyson hat das Gerät – ganz untypisch ohne Tamtam auf den Hauptkanälen – lediglich in Korea lanciert. Still und «heimlich». Mit Absicht? Vielleicht, denn nicht alle sind erfreut über die News.

Die neuen Aufsätze sollen nicht mit älteren Modellen kompatibel sein.

Quelle: Instagram @trendmood1 Die App-Kompatibilität, die mit dem Vorgängermodell «Airwrap i.d. curl» eingeführt wurde, scheint bestehen zu bleiben.

Quelle: Instagram @trendmood1

Was ist überhaupt neu?

Auf den ersten Blick scheinen dies die relevantesten Updates zu sein: Im «Airwrap Coanda 2x» soll im Vergleich zum Vorgängermodell ein doppelt so starker Motor verbaut sein. Daher auch das «2x» im Namen.

Die bestehenden Aufsätze wurden sichtbar verändert, wie du im Unboxing-Video unten siehst. Darunter ein Neuzugang: der «AirSmooth2x», der das Haar mit einem Luftstrom glättet. Er erinnert stark an den «Airstrait», ein anderes Gerät, das Dyson erst anfang letzten Jahres bei uns auf den Markt gebracht hat.

Neu scheint auch das Handstück kürzer auszufallen und die Knöpfe für die Geschwindigkeits- und Temperaturstufen sind ans untere Ende gewandert.

Warum jetzt einige Leute angepisst sind

Auch wenn ich den Neuerungen grundsätzlich freudig entgegenfiebere, kann ich verstehen, dass es unter Dyson-Fans Unmut gibt. In der Kommentarspalte von Trendmood äussern sich einige Userinnen und User genervt. Denn anders als bei den bisherigen Airwrap-Updates passen die neuen Aufsätze nicht mehr auf die Handstücke «älterer» Modelle. Das schliesst den «Airwrap i.d. curl» mit ein, der in der Schweiz erst seit knapp sechs Monaten erhältlich ist. Wer sich den zugelegt hat, könnte sich über den neuen Launch besonders ärgern. Das Gerät ist zurzeit zwar nur in Korea erhältlich, soll gemäss Trendmood aber bald in Europa lanciert werden. Ein genaues Datum ist allerdings nicht bekannt.

Auf der koreanischen Webseite von Dyson kostet der «Airwrap Coanda 2x» 879 000 Südkoreanische Won, was umgerechnet einem Preis von circa 520 CHF entspricht.

