Dyson kündigt Haarpflegelinie an

Mit «Chitosan» betritt Dyson Neuland. Es ist die erste Haarpflegelinie des Technologieunternehmens. Das Wichtigste zum überraschenden Launch in Kürze.

Seit mehr als zehn Jahren forscht das Technologieunternehmen Dyson im Bereich der Haarwissenschaft. Wieso die Erkenntnisse nur für das Entwickeln von Styling-Geräten nutzen? Mit der «Chitosan»-Linie bringt der Brand nun zum ersten Mal Styling-Cremes und -Seren auf den Markt. Sie sollen gemäss Medienmitteilung ein «herausragendes Stylingerlebnis» bieten und wurden so konzipiert, dass sie im Einklang mit den Geräten von Dyson funktionieren.

Die Pre-Style Cream wird in vier Ausführungen erhältlich sein.

Quelle: Natalie Hemengül

Was kommt ins Sortiment?

Die Linie besteht aus der Pre-Style Cream und dem Post-Style Serum.

Die Pre-Style Cream wird auf handtuchtrockener Mähne verwendet und soll das Haar auf das Styling vorbereiten, pflegen und ihm Halt verleihen. Das Produkt verspricht ausserdem 50 Prozent weniger Frizz (im Vergleich zu unbehandeltem Haar) und Geschmeidigkeit. Die Haarcreme wird in vier unterschiedlichen Varianten erhältlich sein, die auf die Pflegebedürfnisse verschiedener Haarstrukturen abgestimmt sind (z.B. unterschiedliche Anteile und Kombinationen diverser Öle). Was verwundert: Über Hitzeschutz wird kein Wort verloren. Dabei war die Prävention vor Hitzeschäden bei Dyson-Geräten bisher immer ein grosses Thema.

Die Pre-Style Cream wird vor dem Styling ins feuchte Haar gegeben. Hier arbeitet Dyson Botschafter und Coiffeur Charles Aellen das Produkt in die Haare des Models ein.

Quelle: Natalie Hemengül

Das Post-Style Serum wird nach dem Styling aufgetragen, um das Haar zu definieren. Es eignet sich für alle Haartypen gleich gut (gefärbtes oder chemisch behandeltes Haar miteingeschlossen). Es soll für einen flexiblen, weichen Halt sorgen, dem Haar Glanz sowie Feuchtigkeit spenden und ebenfalls Frizz zähmen. Gemäss Medienmitteilung für «bis zu zweimal längeren Halt mit Definition». Die in dem Serum enthaltene Hyaluronsäure soll das Styling zudem vor dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit schützen. Eine Mischung aus Aminosäuren soll Anzeichen von Oberflächenschäden im Haar reparieren.

Insgesamt lanciert Dyson somit fünf Produkte innerhalb der «Chitosan»-Linie.

Das Post-Style Serum soll für Definition und Halt sorgen.

Quelle: Natalie Hemengül

Was steckt hinter «Chitosan»?

Ihren Namen verdankt die Linie dem Hauptinhaltsstoff. «Chitosan ist ein Molekül, das in der Beautyindustrie nicht unbedingt bekannt ist. Es handelt sich hierbei um ein Derivat von Chitin, das üblicherweise aus der Schale von Krebstieren gewonnen wird», heisst es in der Medienmitteilung. Dyson habe im Rahmen seiner Forschungen eine pflanzliche Variante von Chitosan entdeckt, welche aus Austernpilzen gewonnen werden kann: Das komplexe Makromolekül, welches in den Zellwänden des Pilzes vorkomme, verleihe dem Pilz seine Form. Das schaffe die Grundlage für flexible Verbindungen. Sie ermöglichen ein Styling, das hält und dennoch geschmeidig bleibt. Ganz im Gegensatz zu Produkten, die einfache Polymere verwenden, deren Halt oft starr oder verklebt wirken könne.

In einer Flasche soll die Kraft von bis zu acht Austernpilzen stecken.

Quelle: Dyson

Wonach riechen die Produkte?

Bei der Pressevorführung sagte Dyson Ingenieur Sam Burrowes: «Es war uns wichtig, dass der Duft weder zu feminin noch zu maskulin ausfällt. Er sollte clean, aber nicht klinisch sein. Unvergesslich, aber unscheinbar. Im Grunde wollten wir alles und nichts. Ein Albtraum für das französische Dufthaus, das wir beauftragt hatten. Aber sie haben es auf den Punkt getroffen.» Heruntergebrochen heisst das ein Mix aus zitrischen, blumigen und cremig-hölzernen Noten.

Eine neuartige Verpackung

Dyson wäre nicht Dyson, wenn der Brand nicht auch das Design und Packaging ihrer Pflegelinie neu andenken würde. So kommen die Produkte nicht wie üblich in einer Tube oder einem Tiegel, sondern in einer speziellen, langlebigen Pumpflasche, die über einen Präzisionsapplikator verfügt (das rosa, trichterförmige Teil). Den drückst du gegen deine Handfläche und voilà, exakt 0.22 Milliliter Serum oder Creme kommen raus. Dadurch sollen Produktverschwendung sowie einem übermässigen Gebrauch, der das Haar beschweren kann, vorgebeugt werden. Die Flasche ist in der Originalgrösse nachfüllbar. Die Nachfüllkartuschen sollen zu Hause recycelt werden können.

Zum Dosieren brauchst du den trichterförmigen Pärzisionsapplikator einfach gegen deine Handinnenfläche zu drücken.

Quelle: Natalie Hemengül

Dysons «Chitosan»-Linie wird voraussichtlich ab Frühjahr 2025 in der Schweiz zu je 59 Fr. erhältlich sein. Die Nachfüllpackungen werden zu 54 Fr. verkauft.