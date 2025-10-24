News & Trends 20 12

E-Bike? E-Wanderhose? Aufgepasst – jetzt kommen E-Laufschuhe von Nike

Joggen mit Elektro-Power und Akku – das verspricht Nike mit seinen neuen E-Laufschuhen. Das Projekt Amplify zielt auf alle, die auch bei lockeren Läufen schneller und kraftschonender unterwegs sein wollen.

Wer hat sich nicht schon mal einen Motor in den Beinen gewünscht? Der Sportkonzern Nike will diese Vision jetzt wahr machen: Der E-Laufschuh aus dem Projekt «Amplify» soll einen Schuh mit einem elektrischen Antrieb und Akku verbinden, um so das Joggen und Gehen leichter und kraftsparender zu machen.

Der E-Schuh mit Carbonplatte richtet sich laut Nike an Läuferinnen und Läufer mit einer Pace von 6:15 bis 7:30 pro Kilometer. Er soll helfen, längere Läufe lockerer zu absolvieren und bei Steigungen einen extra Boost geben.

Kooperation zwischen Nike und Robotics-Firma Dephy

Nike realisiert den Schuh gemeinsam mit dem Robotics-Unternehmen Dephy, das sich auf das Zusammenspiel von Mensch und Maschine bei Schuhen und Kleidung spezialisiert hat.

Um Elektro-Power auf die Beine zu bringen, stattet Nike einen Carbon-Schuh mit einem leichten Motor mit Antriebsriemen und Akku aus. Ohne den abnehmbaren elektrischen Antrieb soll sich der Schuh wie ein normaler Laufschuh tragen lassen. Ein Video auf der Website des Kollaborationspartners Dephy.com lässt ahnen, wie das System in Action aussehen könnte.

Am elektrischen Treter, der den Waden extra Power verleihen soll, arbeitet Nike nach eigenen Angaben bereits seit einigen Jahren. Mehr als 400 Sportlerinnen und Sportler sollen im Nike Sport Research Lab insgesamt 2,4 Millionen Schritte in verschiedenen Prototypen zurückgelegt haben und so den Algorithmus, der die Bewegung steuert, mit Daten versorgt haben. Neun Prototypen wurden so getestet. Bei jedem soll ein Teil des Systems optimiert worden sein.

Der E-Schuh befindet sich noch im Entwicklungsstadium und soll in den nächsten Jahren erhältlich sein. Über den Preis ist derzeit noch nichts bekannt.

Nach E-Wanderhose bringt Nike Elektro-Power an die Füsse

Der Nike Laufschuh fügt sich in eine Reihe von Entwicklungen ein, die nach dem Biken auch das Wandern und andere Outdoor-Aktivitäten mit Hilfe von Strom erleichtern sollen. Über die E-Wanderhose von Arcteryx haben wir bereits berichtet.

Wer hofft, mit den Elektro-Schuhen von Nike einen neuen Rekord beim nächsten City-Marathon zu erzielen, wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Denn die Chancen, dass die E-Schuhe bei Rennen erlaubt sind, stehen gering. Wer sich allerdings einen rund 20-prozentigen Boost am Berg oder beim Joggen mit Freunden erhofft, oder wer kurze Strecken eher gehen statt mit dem Auto fahren möchte, für den könnten die Schuhe künftig interessant sein.

Titelbild: Nike

