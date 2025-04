News & Trends 6 0

Ecoflow stellt Balkonkraftwerk mit KI vor

Die neue Stream-Serie räumt mit Leistungsbeschränkungen von Balkonkraftwerken auf. Und dank KI soll das System zusätzlich die Energiekosten senken.

In Deutschland sind Balkonkraftwerke regulatorisch auf eine Leistung von 800 Watt gedrosselt. Das reicht zwar für Beleuchtung, den Fernseher oder die Stereoanlage, ist aber zu wenig für größere Verbraucher.

Diese Beschränkung umgeht Ecoflows neues System mit dem Dual-Mode-Bypass-AC-Ausgang. Mit seinen 2.300 Watt erlaubt er laut Hersteller, 99 Prozent aller üblichen Elektrogeräte anzuschließen.

Technisch bietet Stream Ultra eine Solar-Eingangsleistung von bis zu 2.000 Watt und Anschlüsse für vier Solarmodule. Jedes Modul verfügt über einen eigenen Solarladeregler, der die Leistung jedes einzelnen Panels ausschöpft.

Vernetzung umgeht die Grenze von 800 Watt

Der integrierte 1,92-kWh-Speicher kann die erlaubten 800 Watt ins Hausnetz einspeisen. Der eigentliche Clou liegt jedoch in der KI-gesteuerten Vernetzung mit zusätzlichen Speichereinheiten. Diese Zusatzspeicher lassen sich überall im Haushalt platzieren und bieten jeweils zwei Steckdosen.

Schließt du eine Waschmaschine direkt an einen solchen Akku an, bezieht sie die Energie direkt vom Speicher. Damit umgehst du (indirekt) die 800-Watt-Begrenzung herkömmlicher Balkonkraftwerke. In Kombination mehrerer Akkus sind so Speicherkapazitäten von bis zu 21 kWh möglich.

KI prognostiziert und regelt den Verbrauch

Das Herzstück des Systems ist die Steuerung. Die KI kann die Energieerzeugung und den Verbrauch mit einer vom Hersteller angegebenen Genauigkeit von 94 Prozent vorhersagen. Über die Ecoflow-App wird das komplette Energiemanagement gesteuert: von der optimalen Verteilung des Solarstroms bis zur automatischen Anpassung an das persönliche Nutzungsverhalten.

Durch die Anbindung an externe Datenlieferanten kann die KI die Batterien zu günstigen Strompreisen automatisch aufladen und zu Spitzenzeiten auf den Batteriemodus wechseln.

Ecoflow betont in der Presseaussendung, dass sich alle Komponenten per Plug-and-play anschließen lassen. Sie sind somit auch für Menschen mit wenig Technikverständnis easy zu benutzen

Titelbild: Ecoflow

