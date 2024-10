Ein Abo fürs Geschirrspülen: V-Zug verlangt Zusatzgebühr für Spezialfunktionen

V-Zug führt ein Abo-Modell für seine Geschirrspüler ein. Wer Spezialfunktionen nutzen will, muss extra bezahlen. Gleiches gilt für Waschmaschinen und Tumbler. Was sagen Mitbewerber?

Wie V-Zug gegenüber dem SRF-Konsumentenmanagazin «Espresso» bestätigt, gibt es neu ein kostenpflichtiges Abo für spezielle Waschprogramme bei Geschirrspülern des Unternehmens. Diese lassen sich per Smartphone-App freischalten – so zum Beispiel die die Option «Intensiv Plus» für «anspruchsvolle Reinigungsarbeiten». «V-Upgrade» nennt V-Zug die zusätzlichen Programme. Was dabei ins Auge springt: Die Maschine ist hardwareseitig bereits fähig, dieses Programm auszuführen.

Spülmaschine ist kein Sonderfall

Auch Waschmaschinen für Textilien und die dazugehörigen Trockner sind teilweise bereits mit Funktionen ausgestattet, die sich hinter einer Paywall befinden. Zumindest jene aus dem Hause V-Zug. Und dies bereits seit 2021.

AdoraSpülen V6000 ist eins der Geräte mit Abo-Funktion

Quelle: V-Zug

Der Schweizer Hersteller gibt gegenüber «Espresso» eine «zusätzliche Möglichkeit zur Individualisierung von Haushaltsgeräten» als Grund für dieses Abomodell an. So seien die Grundfunktionen nach wie vor im Kaufumfang enthalten, aber es stünde den Kundinnen und Kunden frei, Zusatzleistungen zu beziehen. Aktuell kostet das Abo 12 Franken im Jahr. Dieses Abo-Modell läuft gemäss V-Zug gut. Zudem seien derzeit keine Preisanpassungen geplant.

Kritiker befürchten derweil, dass mit der Zeit auch Funktionen, die bis dahin kostenlos waren, irgendwann auch hinter einer Paywall verschwinden. Hinweise gibt es dafür aber bis jetzt nicht.

Mitbewerber verfolgen unterschiedliche Strategien

Smarte Geräte befinden sich auch bei Konkurrenten im Angebot. Etwa bei Miele oder Electrolux. Der Deutsche Hersteller führt bereits smarte Backöfen in seinem Portfolio. Waschmaschinen und Trockner sollen 2025 folgen – allerdings kannst du die zusätzlichen Funktionen und Updates kostenfrei über die App freischalten, wie Miele mitteilt. Auch bei Electrolux gibt es keine kostenpflichtigen Abos.