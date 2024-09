Ein Instagram-Post gibt Rätsel auf: Was planen Levi’s und Beyoncé?

Beyoncé liebt Levi’s. Levi’s liebt Beyoncé. Keine schlechte Grundlage für eine Zusammenarbeit. Obwohl bisher kaum Details bekannt sind, ist die Vorfreude riesig.

Ein Print, vier Worte. Reicht diese Kombination aus, um knapp 66 000 Likes und über zweieinhalbtausend Kommentare zu generieren, muss die News es in sich haben. Oder sollte ich sagen: der Instagram-Post? Denn viel mehr hat Denim-Gigant Levi’s bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geteilt.

«INTRODUCING: A New Chapter.» So liest sich die Caption unter dem Post.

Quelle: Instagram @levis

Das Cowgirl auf dem Print – die Verlinkung lässt keinen Zweifel – ist niemand Geringeres als Pop-Superstar Beyoncé. Die Silhouette erinnert stark an das Cover ihres im März diesen Jahres erschienenen Albums «Cowboy Carter».

Das Cover von Beyoncés aktuellem Album «Cowboy Carter».

Quelle: Columbia Records

Wird es eine Kapselkollektion geben? Tour-Outfits? Merchandise-Produkte? Sowohl Levi’s als auch Beyoncé hüllen sich noch in vielsagendes Schweigen.

Weit hergeholt ist der Gedanke an eine Zusammenarbeit jedenfalls nicht. Bei «Cowboy Carter»-Fans wird es direkt geklingelt haben. Track 17, «Leviis Jeans».

«Denim on denim, on denim, on denim. Give you high fashion in a simple white tee. Give you these blues, it's in my jeans», säuselt Beyoncé auf dem 4:17-Stück. «You know I'd like to be your Levi's jeans so I can hug that ass all day long», schmachtet Feature-Partner Post Malone zurück. Ein Duett, das bei seinen Hörerinnen und Hörern die Lust fördert – die Kauflust. Harmit Singh, Chief Financial Officer von Levi’s persönlich, bedankte sich einen Monat nach der Veröffentlichung des Songs via X bei Beyoncé für einen beachtlichen Peak in den Verkaufszahlen. Und es sei nicht das erste Mal, dass er ihr einen Hype zu verdanken habe. Wie Singh ausplaudert, hatte der Auftritt der Sängerin am Coachella Festival 2019 in Levi’s Shorts ähnlich positive Auswirkungen für den Brand.

Na wenn das kein Match Made in Denim-Heaven ist? Jetzt heisst es also nur noch abwarten – und dann schnell zuschlagen.