Eine Tasse Design: Teekannen als Kunstwerke von Loewe

Tee ist manchmal mehr als nur ein Getränk – es ist ein Moment. Zurücklehnen, die Hände um eine warme, schöne Tasse legen und einfach abschalten. Genau dieses Zelebrieren der kleinen Dinge fängt das Projekt «Loewe Teapots» perfekt ein.

Die Ergebnisse der Zusammenarbeit waren auf der Milan Design Week im April 2025 zu sehen. Von klassisch bis total abgefahren war alles dabei. Und genau das zeigt, wie Gestaltung das Gewöhnliche auf den Kopf stellen kann. Die Werke von «Loewe Teapots» laden dich ein, kurz innezuhalten. Also, mach’s dir gemütlich und stell dir vor: Diese Kännchen sind wie eine dampfende Tasse Tee, den du Schluck für Schluck entdeckst.

Andere haben komplett losgelassen und die Kanne als Skulptur gedacht. Patricia Urquiola, die spanische Architektin, hat einen texturierten Keramikblock gestaltet, der nur noch vage an eine Teekanne erinnert. Wo das heisse Wasser reinkommt? Bleibt ein Geheimnis.

Shozo Michikawa, japanischer Künstler, kombinierte traditionelle Formen mit einer unkonventionellen, handgefertigten Struktur aus Steinzeug und einem Ledergriff, während Naoto Fukasawa seine Teekanne mit filigranen 3D-Blumen verzierte. Beide Dekor-Elemente, das Leder und die Blumen, lassen die Kännchen fast schon an verspielte Handtasche erinnern.

Die klassische Kanne mal anders Auch Architekten wie Minsuk Cho und Wang Shu haben sich kreativ ausgetobt. Minsuk Cho hat beispielsweise die «Boa Teapot» entworfen: Eine Teekanne, deren flache Oberseite vom Ausguss bis zum Griff verläuft, während die Seiten in Wellenstrukturen gestaltet sind. Grafisch, kompromisslos und irgendwie hypnotisch.

Diese Serie dreht sich um moderne Tischkultur, die gerade ein Revival feiert – bold, funky und alles dazwischen. Der Tisch wird zur Bühne für Design und Genuss. Geschirr, Besteck, Gläser? Alles wird zum Statement. Und ja, auch das Tischdecken wird wieder zum Ritual.

