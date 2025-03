News & Trends 48 10

Eisenbahn-Geschichte zum Bauen: die BR 01 als Set von Bluebrixx

Mehr als 7000 Steine, über acht Kilogramm Gewicht und 119 cm Länge: Bluebrixx bringt die Dampflok BR 01 als Modell auf den Markt. Detailreich nachgebildet und mit aufwendiger Konstruktion soll sie Sammler anlocken.

Dieses Modell ist ein wahrer Brocken. Mit mehr als acht Kilogramm ist die neue Dampflokomotive eines der größten und schwersten Sets von Bluebrixx, die das Unternehmen je produziert hat. Die «Display Dampflokomotive» der Baureihe 01 besteht aus insgesamt 7154 Steinen und umfasst einen detailgetreu nachgebauten Maschinenraum, der Einblick ins Innenleben der Lok ermöglicht.

Die Brixx-Lok ist der historischen BR 01 in einem Maßstab von 1:18 nachempfunden. Sie misst 119 Zentimeter in der Länge, 16,5 Zentimeter in der Breite und 26 Zentimeter in der Höhe. Wegen ihres hohen Gewichts ist sie nicht zum Spielen gedacht, sondern ist ein reines Ausstellungsmodell.

Das Bluebrixx-Modell zeigt ein detailliertes Cockpit mit realistischen Bedienelementen und Feuerkammer.

Quelle: bluebrixx_group / Instagram

Historischer Einsatz der «echten» BR 01

Die Baureihe 01 war die erste, sogenannte «Einheitsschnellzuglokomotive», die von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) ab 1925 entwickelt wurde und ein Jahr später auf die Schienen kamen. Ziel war es, eine leistungsstarke und standardisierte Lokomotive für Schnellzüge zu schaffen.

Bis 1938 wurden insgesamt 231 solcher Loks gebaut. Die Lokomotive erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 130 km/h und wurde von einem Zweizylinder-Heißdampf-Triebwerk angetrieben. Durch ihre Leistungsfähigkeit und das markante Erscheinungsbild mit den großen Treibrädern wurde die Baureihe 01 zu einem Symbol der deutschen Dampflok-Ära.

Die roten Treibräder und Gestänge sind originalgetreu nachgebildet.

Quelle: bluebrixx_group / Instagram

Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieben viele Lokomotiven in der Deutschen Bundesbahn (DB) sowie in der Deutschen Reichsbahn (DR) der DDR, wo sie in den 1950er- und 1960er-Jahren teilweise modernisiert wurden. Einige Maschinen wurden bis in die 1970er-Jahre eingesetzt, bevor sie endgültig durch Diesellokomotiven weichen mussten.

Die BR 01 nutzte als Brennstoff Kohle. Die Lok führte diese mit einer Ladekapazität von 10 Tonnen und einem 34 Kubikmeter Wassertank im Tender mit. Dies ermöglichte längere Fahrten ohne häufige Stopps. Du kannst an dem Tender der Brixx-Lok auch den Wassertank erkennen.

Die charakteristische Schürze und Pufferbohle der BR 01 wurden originalgetreu umgesetzt.

Quelle: bluebrixx_group / Instagram

Verfügbarkeit im Shop

Bislang ist Bluebrixx nur über Dritthändler bei uns im Shop erhältlich. Unsere Einkäufer arbeiten daran, den deutschen Klemmbausteinhersteller als Partner im Shop anzubinden. Du interessierst dich noch mehr für Bluebrixx? In der vergangenen Woche habe ich drei Bausets vorgestellt, die an die Bruderschaft von Nod aus der Echtzeitstrategiereihe «Command & Conquer» erinnern.

News & Trends Bluebrixx stellt Bausets im Stile von «Command & Conquer» vor von Kim Muntinga

Titelbild: Bluebrixx

Dieser Artikel gefällt mir! 48 Personen gefällt dieser Artikel