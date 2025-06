News & Trends 15 4

e/OS 3.0: Update für die Google-freie Android-Version

Die Google-freie Android-Variante e/OS erhält mit Version 3.0 weitere Datenschutzfunktionen, lässt sich bei Verlust via SMS orten und ist für Tablets optimiert.

Das französische Unternehmen Murena hat e/OS 3.0 in einem Livestream präsentiert. In diesem stellt es neue Funktionen für die Android-Variante ohne Google vor und kündigt einen verschlüsselten Datenspeicher für seinen Cloud-Dienst sowie zwei neue Hardware-Partner an.

Elternkontrolle, Tracking-Blockade und verlorene Geräte finden

Bei e/OS steht schon immer der Datenschutz im Fokus. Da ist es nur folgerichtig, dass Murena ihn bei Version 3.0 weiter ausbaut. Dies geschieht unter anderem mit der Einführung einer Elternkontrolle. Diese lässt sich entweder dauerhaft aktivieren oder gezielt einschalten, zum Beispiel, wenn man sein Gerät an Kinder weitergibt. Die Funktion filtert Inhalte nach verschiedenen Altersklassen und bietet Kontrolle über die Bildschirmzeit sowie die genutzten Apps.

Mit der erweiterten «Advanced Privacy» kannst du Tracking durch Apps blockieren sowie Standorte und IP-Adressen verschleiern. Wöchentliche Berichte verdeutlichen, welche Apps und Tracker besonders penetrant sind. Als Inspiration für andere kannst dudie «Weekly Reports» teilen.

Murena fokussiert sich weiterhin auf den Datenschutz.

Quelle: Murena

Mit dem Update erhält e/OS eine «Find my Device»-Funktion für verlorene Geräte. Anders als bei Google oder Apple basiert sie aber nicht auf dauerhaft gesammelten Standortdaten oder dem Kontakt mit anderen Geräten. Stattdessen schickst du einen vorher generierten – und außerhalb des Telefons gesicherten – Code via SMS an das Smartphone. Als Antwort-SMS kommen die Standortdaten mit einem Link zu OpenStreetMaps. Ich muss dabei an «stille SMS» denken.

Neue Suche und Diktierfunktion

Mit «Murena Find» erhält e/OS 3.0 eine neue Standardsuchmaschine. Diese basiert auf der Suchmaschine Qwant, die keine Daten sammelt. Außerdem hat Murena den Tablet-Modus von e/OS für größere Bildschirme optimiert und führt mit einer Sprache-zu-Text-Funktion ein erstes KI-Tool ein. Um die Diktierfunktion, beispielsweise für Textnachrichten, nutzen zu können, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abo vom Murena Workspace haben.

e/OS 3.0 auf einem Tablet.

Quelle: Murena

Das Update auf e/OS 3.0 steht ab sofort zur Verfügung, wobei sich der Rollout für alle Geräte bis zum 10. Juni zieht. Die OTA-Aktualisierung kommt für alle Geräte, die derzeit auf AOSP 12, 13 oder 14 basieren. Dabei handelt es sich um die Versionsnummer der Open Source-Version von Android.

Neue Hardware für e/OS und ein verschlüsselter Datenspeicher

Die Vorstellung von e/OS 3.0 hat Murena zudem genutzt, um zwei neue Hardware-Partner vorzustellen. Mit dem Volla Tablet und dem Shift Phone 8 gibt es demnächst zwei weitere Geräte mit vorinstalliertem e/OS zu kaufen.

Außerdem ist mir aufgefallen, dass Murena inzwischen auch das CMF Phone 1 mit e/OS verkauft. Alternativ kann man das Betriebssystem selber installieren, nachdem man das Smartphone deutlich günstiger gekauft hat.

Mit dem Murena Workspace bietet das Unternehmen hinter e/OS eine Alternative zu Gmail, Google Docs, Kalender und Co. an. Neu kommt ein Datenspeicher namens «Murena Vault» dazu. In ihm lassen sich Dateien – mit der Hilfe von Cryptpad – Ende-zu-Ende-verschlüsselt in der Murena Cloud speichern und gemeinsam bearbeiten. Mit einem Gigabyte Speicherplatz ist das Murena-Konto kostenlos, für mehr Speicher muss man mindestens 1,99 Euro oder 1,86 CHF pro Monat zahlen.

Titelbild: Murena

