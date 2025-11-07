News & Trends 6 6

/e/OS 3.2 warnt vor Apps, die Daten weitergeben

Das Update auf /e/OS 3.2 ergänzt eine neue Funktion, die warnt, wenn Apps ungewollt Daten weitergeben. Das Fairphone 6 bekommt zusätzliche Neuerungen und das Fairphone 5 endlich Android 15.

Ein großer Kritikpunkt an /e/OS ist der Verzug, mit dem Updates erscheinen. Mit /e/OS 3.2 enthält die google-freie Android-Variante jetzt die Sicherheitsupdates von Oktober 2025. Für das Fairphone 5 sowie das Pixel 7 und Pixel 8 basiert das Betriebssystem endlich auf AOSP 15, dem Open-Source-Quellcode von Android 15. Das Fairphone 5 musste sich bisher teilweise noch mit Android 13 zufriedengeben. AOSP 16 und damit Android 16 lässt aber immer noch auf sich warten.

Warnung vor Datenlecks

Mit /e/OS 3.2 erweitert die e.foundation die «Advanced Privacy»-Funktion um eine Warnung, wenn Apps ungewollt Daten weitergeben. Weitere Aktionen müssen die Nutzerinnen und Nutzer anschließend selber vornehmen. In der «App Lounge», dem App Store von /e/OS sind endlich die Dateigrößen von Apps zu sehen, deren Quelle F-Droid ist. App-Vorschläge basieren nicht mehr auf lokalen, sondern regionalen Gebieten – umfassen also größere Bereiche.

Zusätzlich sind alle Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates von LineageOS 22 in /e/OS 3.2 integriert. Dazu erhält der Browser ein Update und microG, das die anonyme Nutzung von Google Play-Diensten ermöglicht, soll nicht mehr abstürzen, wenn /e/OS ein Update erhält.

Es gibt noch weitere, eher kleine Fehlerbehebungen. So soll zum Beispiel der Knopf für mehr Details im wöchentlichen Report von «Advanced Privacy» endlich funktionieren und sich Kabelkopfhörer am Fairphone 6 benutzen lassen.

Verbesserungen für das Fairphone 6

Das Fairphone 6 ist das Smartphone, das die meisten gerätespezifischen Verbesserungen erhält. So lässt sich die Switch-Tasten jetzt frei belegen und sich ein Ladelimit für die Batterie in den Einstellungen festlegen. Außerdem steht die Kamera-App von Fairphone auf dem Gerät zur Verfügung.

Alle Änderungen kannst du detailliert in den Release Notes nachlesen.

Titelbild: e.foundation

