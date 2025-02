News & Trends 0 1

e/OS ist für Tablets verfügbar: Pixel Tablet ohne Google

Die Android-Variante e/OS gibt es auch für Tablets. Wer die Software nicht selber installieren will, erhält bei Murena ein Pixel Tablet von Google ohne Google-Dienste.

Bereits im Dezember 2024 erschien e/OS für Tablets. Die «degoogled» Android-Version mit ihrem Fokus auf Datenschutz steht derzeit für das Pixel Tablet von Google sowie das Xiaomi Pad 5 und mehrere Galaxy Tabs von Samsung aus den Jahren 2019 und 2020 bereit. Die Installation ist allerdings aufwändiger als bei Smartphones. Murena nimmt dir die Arbeit ab und verkauft das Pixel Tablet von Google, nachdem sie e/OS darauf installiert haben.

e/OS vorinstalliert kaufen oder über Kommandozeile selber installieren

Das Pixel Tablet mit vorinstalliertem e/OS ist ab sofort über Murenas eigene Webseite für 539 Euro erhältlich – zuzüglich Versandkosten. Die Docking Station mit integriertem Lautsprecher gehört nicht zum Lieferumfang. Das Angebot von Murena liegt damit 60 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung von Google für das reguläre Pixel Tablet inklusive des Lautsprecherdocks.

Damit wird es unattraktiv, e/OS selber zu installieren, ausser du hast bereits ein Pixel Tablet zur Hand. Selbst dann ist der browserbasierte «Easy Installer» von e/OS aber aktuell für Tablets nicht verfügbar. Stattdessen musst du dich an das «Offical Install Doc» halten und Eingaben über die Kommandozeile vornehmen. Die e Foundation hinter e/OS empfiehlt diese Art der Installation nur für versierte Nutzer.

Ohne die Anbindung an Google soll e/OS gar keine Daten an den Konzern weitergeben und insgesamt weniger Daten erheben. Trotzdem sollen alle Android-Apps funktionieren, zumindest, wenn sie in einem anderen App Store als dem Google Play Store oder als APK-Datei verfügbar sind. Für die vollständige Nutzung der Android-Variante benötigst du ein kostenloses Murena-Konto.

