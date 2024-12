Erste Infos zu Band 41: Asterix und Obelix gehen 2025 auf Reisen

Der Erscheinungstag des nächten Asterix-Abenteuers steht fest: Am 23. Oktober wird der neue Band im Handel sein. Es gibt auch schon erste vage Hinweise zur Handlung.

2024 feierte die Asterix-Reihe zwar ihr 65-Jahr-Jubiläum, aber ein neues Abenteuer gab es nicht. «Die Weisse Iris» war bereits 2023 erschienen – und der Zwei-Jahres-Rhythmus bedeutet eben Warten bis Ende 2025, bevor der nächste Band, Nummer 41, zu kaufen sein wird.

Die Marketing-Maschine der Verlage läuft dennoch schon einmal an. So wurde die interessierte Öffentlichkeit darüber informiert, dass mit Band 41 ein neues Abenteuer ansteht, «gespickt mit Gags, neuen Bekanntschaften und kulinarischen Entdeckungen». Gut, das ist so konkret und überraschend wie das Horoskop in der TV-Zeitschrift. Denn seit vielen Jahren folgt auf eine Geschichte, die überwiegend im gallischen Dorf spielt, eine, bei der die Gallier auf Reisen sind.

Die PR-Leute, die die Gallier weiterhin auf Erfolgskurs halten wollen, haben deshalb noch zwei «Interviews» mit Autor Fabcaro und Zeichner Didier Conrad in die Medienmitteilung gepackt. Darin enthüllt Fabcaro, dass er sich wie ein kleiner Junge freut, mit den Galliern auf Reisen gehen zu dürfen. Wohin es geht, verrät er noch nicht. Aber es soll ein Ort sein, den sie noch nicht besucht haben. Immerhin gibt es noch einige Länder und Weltregionen, die bisher nicht besucht wurden: Australien, Japan, Südafrika, Südamerika. Dagegen wird Asterix nicht schon wieder oder noch einmal bei den Goten, den Schweizern oder den Spaniern vorbeischauen.

Während Fabcaro sich beim Schreiben der Geschichte langsam dem Ende nähert, steht Zeichner Didier Conrad vor Vollendung der Bleistiftzeichnungen. Eine davon hat der Verlag zur Veröffentlichung freigegeben.

Wenn Zeichner Didier Conrad nur mit dem Bleistift agiert, sieht das Ergebnis so aus.

Nächster Schritt sind dann, so sagt Conrad im Interview, die Tuschezeichnungen, die er «bewaffnet mit meinem treuen Winsor-&-Newton-Pinsel macht. Gibt’s übrigens auch bei Galaxus … falls du dich auch einmal im Zeichnen ausprobieren möchtest.

Animierter Asterix auf Netflix

Fans der rauflustigen Gallier können sich die Wartezeit auf Band 41 im Frühjahr auf Netflix verkürzen. Der Streaming-Anbieter veröffentlicht dann die Animationsserie «Asterix und Obelix – Der Kampf der Häuptlinge». Sie läuft zeitgleich in allen 190 Ländern an, in denen Netflix verfügbar ist, und wird in 39 Sprachen verfügbar sein.

Zumindest schon einmal eine Vorschau kannst du in Netflix finden.

