Erster «Jurassic World»-Tonie angekündigt

Die Hörfigur «Camp Kreidezeit / Geheimnisse» basiert auf der beliebten Netflix-Serie und erzählt die Abenteuer einer Gruppe von Teenagern, die in einem Dinosaurier-Camp auf Isla Nublar festsitzen.

«Jurassic Park»-Fans dürften darauf gewartet haben, ihren Kindern diesen Tonie zu schenken: Erstmals gibt es eine Hörfigur in Anlehnung an Steven Spielbergs Meisterwerk. Der Tonie mit dem langen Namen «Folge 1: Camp Kreidezeit / Geheimnisse» ist seit heute über die Homepage von Tonies bestellbar, in wenigen Tagen findest du ihn auch bei uns im Shop.

Was ist das Camp Kreidezeit?

«Jurassic World Camp Cretaceous» – so der Original-Titel – ist eine Netflix-Serie für Kinder ab sechs Jahren. Sie spielt im Universum von Jurassic Park und handelt von einer Gruppe von Teenagern, die in einem Abenteuercamp auf der Insel Isla Nublar festsitzen, nachdem die Dinosaurier entkommen sind. Erstmals erschien «Jurassic World: Camp Cretaceous» im Jahr 2020, seitdem wurden fünf Staffeln veröffentlicht. Die Serie ist eine Mischung aus Action, Abenteuer und Freundschaft und sehr erfolgreich, im Übrigen nicht nur bei Kindern: Sie ist so spannend, dass sowohl ich, meine Schwester und auch eine befreundete Mutter dem Fieber verfallen sind und die Folgen «durchgesuchtet» haben. Die Geschichten sind an Ereignisse aus der Zeit vor, während und nach dem Film «Jurassic World» angelehnt.

Der Tonie erzählt von Darius’ ersten Tagen auf Isla Nubar

Der Hörspiel-Tonie hat eine Laufzeit von 44 Minuten und wird ab sechs Jahren empfohlen. Er stellt den Ankylosaurus Bumpy dar, der gerade aus dem Ei schlüpft.

Erzählt wird die erste Geschichte um Darius, den Star der Serie: Er hat ein Gewinnspiel gewonnen und so einen Platz im Camp Kreidezeit. Dort trifft Darius auf Brooklynn und Kenji. Schon in der ersten Nacht geraten die Teenager in Schwierigkeiten, wohnen einer Dinosaurier-Geburt bei und erkunden das Tunnelsystem der Insel. Eine kurze Hörprobe findest du auf der Webseite von Tonies.

Da der Audioboxen-Hersteller die Hörfigur mit «Folge 1» gekennzeichnet hat, ist es wahrscheinlich, dass weitere Tonies zu «Jurassic World» folgen.