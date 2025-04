News & Trends 5

Erstes E-Bike mit USB-C-Anschluss

Vergiss sperrige, fahrradspezifische Ladeeinheiten. Von Ampler kommt das erste E-Bike, das über einen gewöhnlichen USB-C-Anschluss geladen wird.

Das in Estland ansässige Unternehmen Ampler ist für die Herstellung von E-Bikes bekannt, die direkt aus Tallinn an die Kundinnen und Kunden geliefert werden. Dabei kommen gemäss Hersteller hochwertige, grösstenteils handelsübliche Teile zum Einsatz, die in jedem Fahrradladen gewartet werden können.

Nun verkauft die Marke die laut eigenen Angaben ersten kommerziellen E-Bikes – die Modelle Nova und Nova Pro – die über einen direkt im Rahmen verbauten USB-C-Anschluss aufgeladen werden können.

Fahrrad und Ladestation in einem

Wie auf der Webseite von Ampler zu lesen ist, kann das Fahrrad mit den gängigen Ladegeräten aufgeladen werden. Auch einige Schnellladegeräte für Smartphones sollen funktionieren. Dazu sind laut Ampler mindestens 30 Watt (20 V, 1,5 A) erforderlich. Eine vollständige Ladung des Akkus dauert so rund drei Stunden. Das Bike dient auch als Ladestation, um Smartphone, Laptop und Co. wieder mit Strom zu versorgen.

Technische Daten

Motor: Ampler 250-Watt-Hinterradnabenmotor, 45 Nm Drehmoment, 400 Watt Spitzenleistung

Unterstützungsgeschwindigkeit: 25 km/h

Batterie: Ampler integrierter Akku, 48 V 336 Wh

Konnektivität: Bluetooth, GSM, GPS

Reichweite: 50 bis 100 Kilometer, abhängig vom Gelände und Unterstützungsmodus

Das im Oberrohr integrierte Display des Nova.

Quelle: Ampler

Das Nova und Nova Pro von Ampler gibt es für 2990 respektive 3490 Euro. Ob und ab wann wir die Fahrräder im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir die Technologie dann testen und darüber berichten.

Titelbild: Ampler

Dieser Artikel gefällt mir! 5 Personen gefällt dieser Artikel