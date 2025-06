Es gibt die Meta Quest 3S jetzt als limitierte Xbox-Edition – aber nicht für dich

Meta hat die erste limitierte Edition seiner Quest-Headset-Reihe vorgestellt. Sie erscheint in Kooperation mit Microsoft als «Xbox Edition». Leider ist sie hierzulande nicht erhältlich.

Nach Gerüchten und geleakten Bildern in den letzten Tagen ist es jetzt offiziell: Meta hat sich mit Microsoft zusammengetan und stellt eine Sonderedition seines Budget-VR-Headsets Quest 3S vor. Die «Meta Quest 3S Xbox Edition» erscheint in einer limitierten Stückzahl – die genaue Zahl ist nicht bekannt. Auch sonst ist es nicht einfach, an die Sonderedition heranzukommen: Sie wird nur in den USA und im Vereinigten Königreich angeboten.

Besonderheiten der Xbox-Edition