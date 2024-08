Essentials: Neue App erleichtert Installation von Google-Diensten unter Windows

Google Essentials soll die Installation von Google-Diensten und den Zugriff auf weitere Google-Services vereinfachen. Sie wird zuerst auf neuen HP-Laptops vorinstalliert sein.

Google hat für Windows eine App angekündigt, die den Zugriff auf Google-Services vereinfachen soll. Die App namens Google Essentials wird zuerst auf allen kommenden Consumer- und Gaming-Laptops von HP verfügbar sein und «in ein paar Monaten» auch für andere Windows-Computer erscheinen.

Zentraler Hub für deinen Google-Account

Essentials soll auf dem Computer der zentrale Hub für deine Google-Konten werden. Sie speichert deine Account-Informationen und du sollst einfach weitere Apps installieren können. Das Einrichten von Windows-Computern soll mit Essentials einfacher werden, weil du über eine einzelne Anwendung die Verbindung mit allen Google-Diensten herstellst. Wenn du dich mit deinem Account einloggst, werden Dateien und Informationen über alle verbundenen Geräte synchronisiert.

Im Blogpost steht, dass in Essentials der Google Messages zum Versenden von SMS und RCS (erweitere Nachrichten), Google Fotos für den Zugriff auf die Foto-Cloud sowie Google Play Games bereits vorinstalliert sein werden. Außerdem enthält die App Shortcuts zu Google Docs, Google Drive und zum Google Kalender.

Google Play Games ist in der Beta-Version seit 2023 für den deutschsprachigen Raum verfügbar. Mit dieser App holst du Android-Games auf deinen Computer. Die Speicherstände werden über die Google-Cloud synchronisiert, so dass du deine Spiele auf beliebigen verbundenen Geräten fortsetzen kannst.

Falls du das vorinstallierte Google Essentials nicht auf deinem Computer haben willst, kannst du einzelne Dienste sowie die gesamte App deinstallieren.

Googles Anklagen wegen Wettbewerbsverzerrung

Den Hinweis auf die deinstallierbare App wird Google nicht aus reiner Nutzerliebe gegeben haben. Google steht aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung in bestimmten Bereichen streng unter Beobachtung. In den USA hat Google erst im August den größten Wettbewerbsprozess der letzten beiden Jahrzehnte verloren. Im Zentrum der Anklage steht Googles Marktmacht, die das Unternehmen durch die Voreinstellung der Google-Suche als Standard-Suchmaschine weiter fördert. In der EU wurde bereits eine Milliardenstrafe gegen Google verhängt, auch hier wegen der Voreinstellung als Standardsuche.

Unter diesem Licht wirkt Googles HP-Deal mit der Essentials-App wenig einsichtig.