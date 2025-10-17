Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Shutterstock
News & Trends
6232

EU baut USB-C-Pflicht deutlich aus

Florian Bodoky
17.10.2025

Ab 2028 gilt in der EU: Alle externen Netzteile müssen USB-C nutzen – mit abnehmbaren Kabeln und mehr Energieeffizienz, um Elektroschrott zu reduzieren.

Die Europäische Union zieht beim Thema einheitliche Ladegeräte die Schrauben weiter an. Ab dem Jahr 2028 müssen alle in der EU verkauften externen Netzteile über einen USB-C-Anschluss verfügen. So sollen noch mehr proprietäre Anschlüsse verschwinden, die Geräte sollen kompatibler werden und der Elektroschrott soll sich verringern. Gleichzeitig möchte die EU sicherstellen, dass Netzteile energieeffizienter werden, vor allem im Standby-Modus.

Nur noch separate Kabel

Mehrere Tausend Tonnen Elektroschrott weniger – pro Jahr

Die neue Regelung ist Teil eines grösseren Massnahmenpakets, das unter dem Namen «Common Charger» bekannt ist. Bereits seit Ende 2024 schreibt die EU den USB-C-Standard für viele mobile Geräte vor. Nun erweitert die EU die Regelung, was den Umgang mit Geräten im Alltag einfacher machen soll.

Die Verordnung tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung in Kraft, nach einer Übergangszeit von drei Jahren ist sie anwendbar.

Titelbild: Shutterstock

62 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Florian Bodoky
Editor
Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Seit ich herausgefunden habe, wie man bei der ISDN-Card beide Telefonkanäle für eine grössere Bandbreite aktivieren kann, bastle ich an digitalen Netzwerken herum. Seit ich sprechen kann, an analogen. Wahl-Winterthurer mit rotblauem Herzen.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • Hintergrund

    Mikrotransaktionen in Games: Die neuen EU-Richtlinien erklärt

    von Florian Bodoky

  • Meinung

    Pias Picks: Lampen, die Kabel feiern statt verstecken

    von Pia Seidel

  • Produkttest

    Sharge Pixel Charger: Schöner geht nicht, günstiger schon

    von Lorenz Keller