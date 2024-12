EU initiiert Starlink-Konkurrent, während China bereits abhebt

Europa erhält ein eigenes Satelliteninternet. Bis 2030 soll eine Konstellation aus 290 Satelliten der EU und ihren Mitgliedstaaten sichere Breitbandverbindungen bieten.

Die IRIS²-Satellitenkonstellation ist beschlossene Sache. Die EU hat einen Vertrag mit dem SpaceRISE Consortium im Wert von 10,6 Milliarden Euro unterzeichnet, um 290 Satelliten in die mittlere und niedrige Erdumlaufbahn zu bringen. Das «Starlink» Europas soll laut Financial Times bis 2030 stehen respektive kreisen.

Mehr als nur Breitbandinternet

IRIS² soll sichere Konnektivitätsdienste und Breitbandverbindungen für Regierungsbehörden, private Unternehmen sowie europäische Bürger bieten. Laut Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie, ist der Starlink-Konkkurent nicht nur eine technologische Errungenschaft. Auch sei IRIS² ein Beweis für den Ehrgeiz und die Einheit Europas:

«Diese hochmoderne Konstellation wird unsere kritischen Infrastrukturen schützen, unsere entlegensten Gebiete verbinden und die strategische Autonomie Europas stärken. Durch die Partnerschaft mit dem SpaceRISE Consortium demonstrieren wir die Kraft der öffentlich-privaten Zusammenarbeit, um Innovationen voranzutreiben und allen Europäern greifbare Vorteile zu bieten.»

Derweil in China: erste Satelliten seit Montag im Orbit

Nicht nur in Europa entsteht Konkurrenz für Starlink, das seit 2018 bereits rund 7000 Satelliten zählt. In China hob am Montag eine Trägerrakete des Typs Long March 5B vom Wenchang-Weltraumbahnhof auf Hainan Island ab. Sie brachte die ersten zehn Satelliten der geplanten Guowang Megaconstellation in rund 1100 Kilometern Höhe in die Zielumflaufbahn.

Das Projekt soll bis 2032 durch staatliche Unternehmen abgeschlossen werden und bis zu 13000 Satelliten umfassen. Auch hier geht es nicht nur darum, Internet bis ins hinterste Tal zu bringen, sondern auch um die nationale Sicherheit.