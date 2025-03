News & Trends 10

Ex-Blizzard-CEO Morhaime spricht in Showcase über seine neuen Spiele

Dreamhaven ist ein fünf Jahre altes Spielestudio, von dem bisher noch nicht viel zu hören war. Das ändert sich jetzt. In einem Showcase stellte der Geschäftsführer zwei Spiele vor, die in Entwicklung sind.

Fünf Jahre nach seiner Gründung hielt das Spieleunternehmen Dreamhaven in Zusammenarbeit mit «The Game Awards» nun erstmals einen Showcase ab. Darin sprach der Geschäftsführer Mike Morhaime über vier Spiele, die demnächst erscheinen oder bereits zu haben sind. Zwei davon werden unter dem Dach von Dreamhaven selbst entwickelt, zwei betreut das Unternehmen als Publisher.

Wer ist Dreamhaven? Du kennst Dreamhaven nicht? Ärgere dich nicht, das ist keine Schande. Dreamhaven wurde 2020 von Mike und Amy Morhaime gegründet. Falls du Mike auch nicht kennst: Das ist einer der drei Gründer von Blizzard Entertainment – und dieses Studio ist dir wahrscheinlich ein Begriff. Morhaime war nach der Gründung von Blizzard 1991 fast 30 Jahre lang Geschäftsführer, bevor er das Studio 2019 verließ. In dieser Zeit veröffentlichte Blizzard einige der erfolgreichsten Spielreihen überhaupt, darunter «Warcraft», «Starcraft» und «Diablo».

Obwohl das Studio noch recht jung ist und noch kein eigenes Spiel herausgebracht hat, scheint es recht gut aufgestellt zu sein. Dreamhaven unterstützt laut IGN zudem mehrere weitere Studios durch Investments, Beratung und Fundraising-Support. Den gesamten Showcase findest du hier.

Aus eigener Entwicklung: Couch-Koop und ein First-Person-Shooter

Dreamhaven hat zwei interne Entwicklungsteams: Moonshot Games und Secret Door. Das Erstlingswerk von Secret Door ist das rundenbasierte Rollenspiel-Adventure «Sunderfolk». Es wurde erstmals im Oktober 2024 mit einem Trailer angekündigt. Jetzt wurde das Release-Datum bekannt: «Sunderfolk» soll am 23. April erscheinen.

Laut Dreamhaven-Geschäftsführer Morhaime soll das Spiel Liebhaber von Table-Top-Spielen und Games zusammenführen. Mittels Couch-Koop können bis zu vier Spielerinnen und Spieler zusammen vor dem Fernseher sitzen und miteinander Abenteuer in einer Fantasy-Welt erleben. Über einen QR-Code kannst du dein Smartphone dabei zum Helfer machen und es als Controller nutzen oder damit auf dein Inventar zugreifen. «Sunderfolk» erscheint auf Steam, Xbox Series X/S, PS5 und Switch.

Das zweite Spiel in eigener Entwicklung durch das Team Moonshot Games ist «Wildgate», in dem du laut Beschreibung «epische Raumschlachten am Rande des Universums» bestreitest. Du suchst mit deinem Team aus bis zu vier Personen nach einem geheimnisvollen Relikt und musst dich dabei der Angriffe eurer Gegner erwehren. Alternativ ist der Sieg in einem Match auch möglich, indem du alle Raumschiffe deiner Rivalen zerstörst – egal, ob durch Schiffsschlachten oder indem ihr euch gewaltsam Zutritt verschafft und die Schiffe sabotiert. Wildgate soll 2025 auf Steam, Xbox Series X/S und PS5 erscheinen.

Dreamhaven tritt auch als Publisher auf Das Spiel «Lynked: Banner of the Spark» des Entwicklerstudios FuzzyBot ist bereits im Oktober als Early-Access-Titel erschienen. Jetzt ist der Full-Release-Termin bekannt: Es erscheint am 22. Mai. Allein oder mit deinen Freunden baust du eine kleine Siedlung auf und bekämpfst Gegner. Laut Beschreibung verbindet das Game «den actiongeladenen Spaß eines Roguelites mit dem reichhaltigen Fortschritt und Charme einer Lebenssimulation.»

«Mechabellum» ist ein Indie-Game des Studios Game River. Morhaime berichtet, dass er durch die «Starcraft»-Community auf das Spiel aufmerksam wurde und sich sofort darin verliebt habe. Es handelt sich um ein rundenbasiertes Taktik-Spiel, indem du eine Armee aus Mechs aufbaust und in den Kampf schickst. Das Game ist bereits im September vergangenes Jahr erschienen und erreicht in den Steam-Bewertungen 84 Prozent Zustimmung.

Titelbild: Dreamhaven/Wildgate

Dieser Artikel gefällt mir! 10 Personen gefällt dieser Artikel