Feature-Bug: Windows-Update löscht Copilot

Das März-Update von Windows deinstalliert auf einigen PCs den Microsoft Copilot. Da der KI-Begleiter nicht nur Freunde hat, fühlt sich der Fehler für manche User wie ein Feature an.

Im jüngsten Windows-Sicherheitsupdate hat sich ein Fehler eingeschlichen, den Microsoft im entsprechenden Support-Dokument wie folgt beschreibt: «Uns ist ein Problem mit der Microsoft Copilot-App bekannt, das manche Geräte betrifft. Die App wird ungewollt deinstalliert und von der Taskleiste entfernt.»

Da die Copilot-App auf betroffenen Geräten über den Microsoft Store wieder installiert werden kann, hält sich der dadurch angerichtete «Schaden» auf Nutzerseite in Grenzen. Für Microsoft und seine KI-Offensive dürfte das hingegen ärgerlich sein. Das Unternehmen weist weiter darauf hin, dass sein Office, das neu «Microsoft 365 Copilot» heisst und teurer geworden ist, nicht vom Problem betroffen ist.

Freude, teilweise auch Schadensfreude, herrscht dafür in einigen Internet-Foren. So kommentiert User Kalxyz auf Reddit: «Ich wünschte, dies wäre kein Bug». Für sonic10158 ist es «the greatest Bug» der jüngeren Vergangenheit. Und DutchDreamTeam merkt an, dass Microsoft gerade seinen eigenen «Bloat» gefixt hat. Schlussendlich wird der Bug also von vielen auch als Feature gesehen. Dennoch ist Microsoft bestrebt, ihn schnellstmöglich zu beheben.

