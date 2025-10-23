Deine Daten. Deine Wahl.

Martin Jungfer
News & Trends
82

Feuilletonisten verteilen viel Lob für den neuen Asterix-Band

Martin Jungfer
23.10.2025

Einen neuen Asterix-Band gibt es nur alle zwei Jahre, dann aber gleich in einer Millionenauflage. Wie bewerten Rezensenten und Asterix-Kenner den neuen Band mit der Nummer 41 «Asterix in Lusitanien»?

Bereits am ersten Tag nach Erscheinen, gibt es bei vielen grossen Nachrichtenportalen ausführliche Rezensionen über den neuen Asterix-Band.

Das liegt nicht daran, dass die Feuilletonisten sich besonders schnell durch die 48 Seiten gearbeitet hätten. Vielmehr hat der Verlag vorab bereits Rezensionsexemplare versendet, mit dem Vermerk, dass vor Donnerstag keine Berichte erscheinen dürfen, die etwas über die Handlung verraten. Nun ist die Sperrfrist gefallen – und ich habe dir hier einige Stimmen von Feuilletonisten zusammengefasst.

«Watson»: Sidekick Obelix wird zu zentraler Figur

«Zeit»: Nationalitäten-Humor aus der Zeit gefallen

«Spiegel»: Asterix erlebt kreativen Aufschwung

«Redaktionsnetzwerk Deutschland»: Zweitbester Band seit «Belgien»

«Welt»: Sorge vor linken Galliern unbegründet

Wie findest du den neuen Asterix-Band – sofern du ihn überhaupt schon gelesen hast? Oder haben die Rezensionen aus der Welt des Feuilletons bei dir die Lust geweckt?

Titelbild: Martin Jungfer

User Avatar
User Avatar
Martin Jungfer
Head of Content
Martin.Jungfer@digitecgalaxus.ch

Journalist seit 1997. Stationen in Franken, am Bodensee, in Obwalden und Nidwalden sowie in Zürich. Familienvater seit 2014. Experte für redaktionelle Organisation und Motivation. Thematische Schwerpunkte bei Nachhaltigkeit, Werkzeugen fürs Homeoffice, schönen Sachen im Haushalt, kreativen Spielzeugen und Sportartikeln. 

