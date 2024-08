Fischer findet ersten verschollenen Lego-Hai an der Küste Cornwalls

Einem Fischer ist in der englischen Grafschaft Cornwall ein seltener Fang ins Netz gegangen. Ein Lego-Hai, der 1997 mit rund fünf Millionen weiteren Lego-Teilchen versank.

Haie landen eher selten in Fischernetzen – und noch viel seltener tun es Lego-Haie. Dementsprechend staunte der britische Fischer Richard West, als er Anfang August in seinem Fang einen kleinen Plastikhai entdeckte.

Vor 27 Jahren versank ein Frachtschiff-Container mit fast fünf Millionen Lego-Teilen im Atlantischen Ozean vor der Küste Englands. Darunter befanden sich 58.000 Lego-Haie, von denen West nun den ersten entdeckt hat.

Der BBC zufolge fand er den kleinen Hai 32 Kilometer entfernt von der südenglischen Küstenstadt Penzance. Dort habe er eigentlich nach Seeteufeln, Seezunge und Zackenbarsch gefischt. Der Fischer sagte der Nachrichtenseite: «Ich wusste sofort, was es war, denn als ich klein war, hatte ich Lego-Haie im Piratenschiff-Set. Ich habe sie geliebt.» Er habe sich über den Lego-Hai mehr gefreut als über alles andere, was er in dieser Woche gefangen hatte.

Diesen 1997 verschollenen Lego-Hai fand der Fischer in seinem Netz.

Quelle: legolostatsea / Instagram

Lego Lost At Sea: Nun müssen nur noch 51.799 Haie gefunden werden

Das Projekt «Lego Lost At Sea» von Tracey Williams dokumentiert solche seltenen Lego-Funde. Auf Instagram bestätigte «Lego Lost At Sea», dass Wests Fund der erste gemeldete von 51.800 verschollenen Haien sei und schrieb: «Nun sind nur noch 51.799 übrig!» Dem gefundenen Hai fehle lediglich eine Rückenflosse.

Der glückliche Fischer hatte Williams kontaktiert und seinen Fund gemeldet. Laut «Lego Lost At Sea» sind beim Unglück am 13. Februar 1997 22.200 dunkelgraue und 29.600 hellgraue Lego-Haie verloren gegangen. Eine riesige Welle spülte 62 Schiffscontainer von der «Tokio Express» vor der westlichen Küste Englands ins Meer.

Die seltenen Funde sollen dem Team gemeldet werden, damit dieses sie dokumentieren und auf einer Karte verzeichnen kann. Erst vor wenigen Monaten hatte ein 13 Jahre alter Junge in Cornwall eines der verschollenen Lego-Tierchen, einen Oktopus, gefunden:

Der passionierte «Beachcomber» sagte den Medien danach, dass er als nächstes unbedingt einen Drachen finden wolle. Dies ist ihm laut «Lego Lost At Sea» vor wenigen Tagen geglückt.

Wenn du dich dafür interessiert, in welchen Lego-Sets der nun gefundene Hai hätte vorkommen können: Unter anderem in den Sets «Shark Cage Cove», «Shark Attack» und «Deep Sea Bounty». Die Sets gibt es heute nicht mehr im Handel, sie werden aber auf Second-Hand-Verkaufsportalen wie Ebay verkauft.