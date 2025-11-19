Fjällrävens Rucksack mit Holzrahmen gewinnt ISPO-Award

News & Trends
Unkonventionelle Parkbänke? Zürich zeigt, wie Design uns zusammenbringt
von Pia Seidel
Ein superleichter Rucksack für Outdoor-Abenteuer? Wer denkt da nicht sofort an High-Tech-Materialien? Dass es auch mit Birke und recycelten Stoffen geht, zeigt Fjällrävens ISPO-prämierter Kajka X-Lätt 45.
«Wie können wir einen Fjällräven-Rucksack leichter machen und dabei die typischen Materialien und Eigenschaften behalten?» – Mit dieser Frage startete ein Projekt in Fjällrävens Prototyp-Workshop in Stockholm. Das Ergebnis ist der Kajka X-Lätt 45, der nur rund ein Kilo wiegt. Er wurde jetzt von der Jury der internationalen Sportmesse ISPO ausgezeichnet, die vom 30. November bis 2. Dezember in München stattfindet – wir werden vor Ort berichten.
Der Kajka X-Lätt 45 verfügt über einen Rahmen aus laminiertem Birkenholz – eine erneuerbare, leichte und stabile Alternative zu herkömmlichen Aluminium- oder Kunststoffkonstruktionen. Er ist nicht der erste Fjällräven-Rucksack, der auf ein Holzgestell setzt. Die vorherigen Kajka-Modelle hatten ebenfalls Rahmen aus Birkenholz, waren allerdings schwerer.
Das Äussere des 45-Liter-Rucksacks besteht aus Vinylon F, einer synthetischen Kunstfaser, aus der auch die bekannten Kånken-Rucksäcke gefertigt sind. Der Stoff wirkt wie eine Naturfaser. Er quillt bei Nässe auf und schliesst dadurch kleine Lücken, so dass das Material wasserabweisend wird.
Das Innere ist aus recyceltem Polyamid gefertigt und bietet ein Extra-Fach für ein Trinksystem. Zudem verfügt es über eine herausnehmbare Innentasche, die du als Slingbag tragen kannst für alles, was schnell greifbar sein muss.
Das Rückenteil ist verstellbar, sodass es laut Hersteller für verschiedene Körpertypen passt. Frauen und Männer sollen den Rucksack auf Komfort und Passform getestet haben. Zudem soll es ihn in zwei Ausführungen, in S/M und M/L, geben, um eine gute Gewichtsverteilung und Stabilität beim Wandern sicherzustellen.
Im Deckel sowie an den Seiten des Rucksacks befinden sich Taschen, mit denen du dein Gepäck organisieren kannst. In eine weitere, abnehmbare Tasche passt Kleidung, beispielsweise eine Regenjacke, die du schnell zur Hand haben möchtest. Zwei abnehmbare Schlaufen ermöglichen das Mitführen eines Eispickels oder von Trekkingstöcken für technisch anspruchsvollere Touren.
Der Kajka X-Lätt 45 ist modular aufgebaut, sodass du Teile wie Taschen und Gurte abnehmen kannst. Einerseits, um Gewicht zu sparen, andererseits, um sie reparieren oder ersetzen zu können, falls sie kaputt gehen.
«Es geht nicht darum, ultraleichten Trends hinterherzujagen, sondern darum, sinnvolle Leichtigkeit zu schaffen, die durch durchdachtes Design, nachhaltige Materialien und auf Langlebigkeit ausgerichtete Fertigung erreicht wird», schreibt die ISPO. Die Jury würdigt insbesondere den Holzrahmen, die Reparierbarkeit und das zeitlose Design.
Der Kajka X-Lätt 45 wird voraussichtlich im März 2026 erhältlich sein. Es soll ihn in den Farben Fossil (einem hellen Graubraun) und Grün geben.
Forschungstaucherin, Outdoor-Guide und SUP-Instruktorin – Seen, Flüsse und Meere sind meine Spielplätze. Gern wechsel ich auch mal die Perspektive und schaue mir beim Trailrunning und Drohnenfliegen die Welt von oben an.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen