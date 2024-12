«Fortnite» hat jetzt einen 5v5-«Counter Strike»-Modus

In «Fortnite» gibt es jetzt mit «Ballistic» einen neuen 5v5-Modus, der stark vom FPS-Shooter «Counter Strike» inspiriert ist. «Ballistic» ist kostenlos spielbar.

In «Fortnite» hat das diesjährige Winterfest begonnen. Dazu gehören weihnachtliche Skins und verschiedene Herausforderungen, die mit Weihnachten und Winter zu tun haben. Die größte Überraschung ist aber der neue kostenlose «Ballistic»-Modus, der seit dem 11. Dezember live ist. Dieser Modus krempelt die «Fortnite»-Spielweise gehörig um und erinnert an «Counter Strike» – aber in bunt. Das Winterfest-Update ist das erste große Update für Season 1 in Chapter 6, die am 1. Dezember begonnen hat.

«Ballistic» ist wie der beliebte «Battle Royale»-Modus ein spezieller Spielmodus, eine sogenannte Insel, innerhalb von «Fortnite». Inseln haben ihre eigenen Regeln, sodass sich die Spielweise auf den unterschiedlichen Inseln stark voneinander unterscheiden kann. Du hast in «Ballistic» zum Beispiel keine Bauwerkzeuge. Ungewohnt ist auch die First-Person-Ansicht statt wie gewohnt die Third-Person-View.

Wie funktioniert «Ballistic»?

In «Ballistic» werden die Teilnehmenden in Angreifer und Verteidiger aufgeteilt. Beide Teams bestehen aus fünf Spielerinnen und Spielern. Das Ziel der Angreifer ist es, ein sogenanntes Risspunktgerät – in «Counter Strike» ist es eine Bombe – am richtigen Ort detonieren zu lassen. Die Verteidiger müssen das verhindern.

Explodiert das Risspunktgerät, gewinnen die Angreifer. Können diese dessen Platzierung verhindern oder das platzierte Gerät innerhalb von 45 Sekunden entschärfen, geht der Punkt an die Verteidiger. Wer stirbt, muss für den Rest der Runde zuschauen. Hat ein Team alle gegnerischen Mitglieder aus dem Spiel geballert, gewinnt es ebenfalls. Ein Match besteht aus mehreren Runden. Match-Sieger ist das Team, das zuerst sieben Runden für sich entscheidet.

Du behältst in «Ballistic» zwar deine Outfits, Lackierungen und Emotes, kannst dein restliches Equipment, wie zum Beispiel Fahrzeuge und Jam-Songs, nicht nutzen. Alle Spieler starten mit einer Ranger-Pistole und 800 Credits. Im Spiel kannst du weitere Credits verdienen und diese zu Beginn einer Runde für neues Equipment ausgeben. Dieses bleibt dir das gesamte Match erhalten – außer, du stirbst bei der Explosion des Risspunktgerätes.

«Ballistic» ist noch Early Access, aber kostenlos spielbar

Aktuell ist «Ballistic» noch im Early-Access-Status. Epic Games gibt an, den Modus basierend auf dem Spieler-Feedback weiterentwickeln zu wollen. Aktuell gibt es auch nur eine Karte, ein Grundarsenal an Waffen – etwa Sturmgewehre, Schrotflinten, MPs und Scharfschützengewehre – sowie eine begrenzte Zahl weiterer Gegenstände.

Neben Rauch- und Blendgranaten kannst du auch spezielle Gadgets erhalten, wie zum Beispiel Näherungsminen oder Schildblasen, mit denen du ein temporäres, undurchdringliches Schild aufbaust. Größere Updates sollen in der Zukunft neue Karten, Waffen und Features bringen.

«Fortnite» ist als Free-to-play-Titel grundsätzlich kostenlos spielbar, manche Spielmodi sowie diverse Ingame-Gegenstände kosten jedoch echtes Geld. Den beliebten Battle-Royale- und den neuen Ballistic-Modus kannst du ohne Bezahlung nutzen.

Wenn du «Ballistic» ausprobieren möchtest, benötigst du das Grundspiel «Fortnite» und suchst dort nach der Insel «Ballistic».