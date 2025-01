«Forza Horizon 5» erscheint im Frühjahr 2025 für Playstation 5

Der Open-World-Racer «Forza Horizon 5» rast im Frühling 2025 auf die Playstation 5 und bestätigt somit die Ankündigung von Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer. Kein Spiel muss weiterhin Xbox-exklusiv bleiben.

«Forza 5» goes PS5. Microsoft hat angekündigt, dass der Open-World-Racer «Forza Horizon 5» im Frühjahr 2025 für die PlayStation 5 erscheinen wird. Diese Entscheidung beendet die Xbox-Exklusivität des Spiels und stellt einen bedeutenden Schritt in der Strategie von Microsoft dar, seine Spiele auf mehreren Plattformen verfügbar zu machen.

Diese Strategie zahlt sich bereits aus: Xbox ist mittlerweile der größte Publisher der Welt, wobei sie die höchsten Einnahmen auf der Playstation als Plattform erzielen.

«Forza Horizon 5», entwickelt von Playground Games und Turn 10 Studios, wurde ursprünglich im November 2021 für Xbox und PC veröffentlicht. Die Veröffentlichung auf der PlayStation 5 bestätigt die Worte von Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, die er bereits im letzten November in einem Interview gegenüber «Bloomberg» verlauten ließ.

Ich sehe in unserem Portfolio keine roten Linien, die besagen: ‹Dieses Game dürfen wir nicht anfassen›.

Damit stellt sich für mich auch die Frage, welche Spiele wir bald noch sehen werden: nicht nur für die Playstation 5, sondern eventuell auch für die Nintendo Switch 2.

Inhalt und Entwickler der Portierung

Die Portierung von «Forza Horizon 5» auf die PlayStation 5 wird von Panic Button in Zusammenarbeit mit Turn 10 Studios und Playground Games entwickelt. Panic Button ist bekannt für ihre erfolgreichen Portierungen von AAA-Spielen auf die Switch, darunter Titel wie «Wolfenstein II: The New Colossus» und «DOOM Eternal».

Laut dem Branchenkenner extas1s könnte der Open-World-Racer auch seinen Weg auf die Nintendo Switch 2 finden. Eventuell erfahren wir am 2. April 2025 mehr. An diesem Tag präsentiert Nintendo die ersten offiziellen Spiele für die Switch 2.

Die PS5-Version von «Forza Horizon 5» wird alle Inhalte und DLCs der Xbox- und PC-Versionen enthalten. Dies umfasst fast 900 Autos, eine offene Welt in Mexiko und zwei Erweiterungen. Zudem wird Cross-Play zwischen PS5, Xbox und PC unterstützt. Es gibt auch Spekulationen, dass die PS5-Version die einzigartigen Funktionen des Dual-Sense-Controllers nutzen könnte.

Gerüchte um «Halo»

Parallel zu dieser Ankündigung kursieren Gerüchte, dass auch die ikonische «Halo»-Serie bald auf der PlayStation 5 verfügbar sein könnte: im Speziellen ist die Rede von der «Halo: The Master Chief Collection», die 2014 für die Xbox One und 2019 für den PC erschien. Darin sind mehrere Ableger der «Halo»-Reihe enthalten: «Halo: Combat Evolved Anniversary», «Halo 2», «Halo 3», «Halo 3: ODST» sowie «Halo 4». Auch diese Collection könnte gerüchteweise den Sprung auf die Switch 2 schaffen.