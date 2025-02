News & Trends 51 6

Fotograf bricht Weltrekord für das tiefste Unterwasser-Shooting

In knapp 50 Metern Tiefe hat Steven Haining geisterhafte Bilder des Models Ciara Antoski geschossen. Das Shooting erforderte viel Vorbereitung und Training.

Der Fotograf Steven Haining und das Model Ciara Antoski (beide aus Kanada) haben einen kuriosen Weltrekord aufgestellt: das tiefste jemals dokumentierte Unterwasser-Shooting mit einem Model. Es fand 49,8 Meter unter der Oberfläche statt. Als Kulisse diente das Schiffswrack «Hydro Atlantic» aus dem Jahre 1987 in der Nähe von Boca Raton in Florida. Entstanden sind schaurig schöne Bilder.

Posen, Luft holen, posen: Für Model Ciara Antoski dürfte das Shooting noch anstrengender gewesen sein als für den Rest der Crew.

Quelle: Steven Haining

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Kunstschaffenden unter Wasser zusammenarbeiten. Sie stellten bereits 2021 den Rekord in der gleichen Kategorie auf, mit einem Shooting in 9,7 Meter Tiefe. Die Idee entstand damals aber nicht aus einer Rekordjagd, sondern aus einem Witz, wie man während des Corona-Lockdowns ein «sicheres» Shooting veranstalten könnte. In der Folge fanden die beiden Gefallen am Konzept und tauchten immer tiefer.

Gemäss Hainings Angaben dauerte das jüngste Shooting in fast 50 Metern Tiefe rund 52 Minuten – davon 15 Minuten am Meeresboden. Die Weltrekord-Regeln schreiben mindestens zehn Minuten vor. Das Team hinter der Idee plante die Portraits über ein Jahr lang. Haining und Antoski trainierten spezifisch dafür und wurden sowohl auf den vorbereitenden Tauchgängen als auch während des Fotografierens von einem Sicherheitstaucher begleitet.

Das Fotografieren in dieser Tiefe birgt mehrere Herausforderungen. So tauchte Antoski nicht wie üblich in einem Neoprenanzug, sondern in einem Kleid. Beim Posieren musste sie die Luft anhalten und wurde zwischendurch von einem Crewmitglied versorgt. Die Kommunikation beschränkte sich auf Handzeichen. Da es in dieser Tiefe wenig Licht gibt, wurde das Model zusätzlich ausgeleuchtet.

Ein ziemliches Rig, mit dem Steven Haining da fotografiert. Neben einer Actioncam sind auch zwei Unterwasserblitze (oder Lampen?) zu sehen, die etwas Licht in der Tiefe spenden.

Quelle: Steven Haining

Titelbild: Steven Haining

