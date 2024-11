Frank Schätzing präsentiert «Helden» auf der Frankfurter Buchmesse 2024

Bestsellerautor Frank Schätzing stellte auf der Frankfurter Buchmesse seinen neuen Roman «Helden» vor, eine unerwartete Fortsetzung seines Klassikers «Tod und Teufel». Im Interview spricht er über den kreativen Prozess bei der Buchentstehung und verrät, wo ihm die Idee zum neuen 1000-Seiten-Werk gekommen ist.

Am Stand der Süddeutschen Zeitung auf der Frankfurter Buchmesse 2024 herrschte großer Andrang, als Bestsellerautor Frank Schätzing seinen neuen Roman «Helden» vorstellte. Das Werk ist eine unerwartete Fortsetzung seines Erfolgsromans «Tod und Teufel» aus den 1990er Jahren und weckte das Interesse vieler Messe-Besucherinnen und -Besucher. Im Interview gab Schätzing Einblicke in den Entstehungsprozess seines neuesten Werks und verriet, wie es zur ungeplanten Fortsetzung der Mittelalter-Geschichte nach fast 30 Jahren kam.

Belletristik Helden Deutsch, 2024

Unerwartete Inspiration und akribische Arbeit

«Ich hatte nicht vor, eine Fortsetzung zu schreiben», antwortete Schätzing zu Beginn des Gesprächs auf die Frage, ob er schon lange geplant habe, einen Folgeroman zu seinem Erfolgsroman «Tod und Teufel» zu schreiben. Er brauche morgens lange, um wach zu werden und gehe dann erst einmal duschen. In einem dieser Momente unter der Dusche war sie dann plötzlich da, die Idee zu «Helden»: «Ich hatte sofort eine fertige Geschichte vor dem inneren Auge».

Belletristik Tod und Teufel Deutsch, 2024

Doch von diesem Moment bis zum fertigen Roman sollte es noch rund zwei Jahre dauern. Nicht unbedingt viel für ein über tausend Seiten umfassendes Buch. Zumal Schätzing großen Wert auf gründliche Recherche legt. Auch wenn er sofort wieder alles im Kopf gehabt habe, las er zunächst sein eigenes, mittlerweile fast 30 Jahre altes Buch «Tod und Teufel» erneut, um dann die weitere Geschichte auszugestalten. Ein halbes Jahr widmete er sich der reinen Recherche. Und auch während des folgenden Schreibprozesses setzte er seine Nachforschungen fort. In dieser Phase, beschrieb der Autor, setze er sich jeden Tag morgens um 10 an seinen Schreibtisch und arbeite bis abends 20 Uhr am neuen Werk.

Hörbücher Helden Frank Schätzing, Deutsch

«Helden» – Eine Reise ins mittelalterliche Europa

«Helden» spielt im 13. Jahrhundert, drei Jahre nach dem Plot des Vorgängerromans «Tod und Teufel». Die Hauptfigur des Erfolgsromans ist auch in «Helden» wieder die zentrale Person: Jacop, ein Bauernjunge und gewitzter Dieb, der sich inzwischen zu einem ehrenhaften Kaufmannslehrling entwickelt hat. Die Handlung beginnt im Jahr 1263, als Jacop, wie im Vorgänger, in große Schwierigkeiten gerät. Trotz seiner Bemühungen, ein rechtschaffenes Leben zu führen, findet er sich plötzlich auf der Flucht wieder. Er wird von Geistern seiner Vergangenheit, schottischen Söldnern und einer mysteriösen Figur namens «Blonde Hexe» gejagt.

Jacops Abenteuer führen ihn weit über die Grenzen Kölns hinaus. Er bereist die großen Handelsmessen in der Champagne und wagt sogar die gefährliche Überfahrt über den Ärmelkanal nach London. Dabei wird er in einen Sturm hineingezogen, der ganz Europa erfasst: Englische Barone planen, ihren König zu entmachten und die absolute Monarchie abzuschaffen.

Schätzing zeichnet ein lebendiges Bild einer Gesellschaft im Umbruch. Das 13. Jahrhundert war eine Zeit, in der die Kirche langsam an Macht verlor, Rebellionen die Königsherrschaft bedrohten und das aufstrebende Handelsbürgertum zunehmend an Einfluss gewann. Der Roman beleuchtet die Spannungen zwischen Adel, Klerus und den aufstrebenden Kaufleuten, die mit neuen Finanzinstrumenten wie Kreditbriefen die Wirtschaft revolutionierten.

Schätzing verwebt geschickt historische Fakten mit fiktiven Elementen und schafft so ein faszinierendes Panorama des mittelalterlichen Europas. Der Roman verspricht eine fesselnde Mischung aus Drama, Geschichtsnachhilfe, Witz und Erotik.