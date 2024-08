FritzOS 7.9 Beta: Bessere Netzwerkübersicht und mehr Sicherheit für IP6-Datenübertragung

FritzOS, das Betriebssystem für die Fritzbox, geht auf Version 8.0 zu. Eine neue Laborversion weist darauf hin, welche Features verfügbar sein werden. Du kannst die Beta 7.90 auch selbst ausprobieren.

AVM, das Unternehmen hinter den beliebten Fritzbox-Routern, arbeitet derzeit an einem größeren Firmware-Update für aktuelle Fritzboxen. Eine Beta-Version des Updates kannst du bereits herunterladen und selbst testen. Sie gehört zu einer Reihe von Verbesserungen, die unter Version 7.90 laufen und nach ausführlichen Tests letztendlich zum Release von FritzOS 8.0 führen. Wann, ist noch nicht bekannt.

Die Laborversion 7.90 zielt auf die Nutzerfreundlichkeit ab, sowohl bei der Router-Einrichtung als auch auf der FritzOS-Oberfläche. Auch bei der Smarthome-Steuerung gibt es einige Neuheiten.

Für diese Geräte ist die Laborversion 7.9 verfügbar Fritzbox 5590, 5530 Fiber | Fritzbox 7590 AX, 7590, 7530 AX, 7530 | Fritzbox 6690, 6670, 6660, 6591 Cable | Fritzbox 6850 5G, 6850 LTE | Fritzbox 4060. Für die Fritzbox 5690 Pro und 7690 ist die Beta-Version nicht verfügbar.

Neue Funktionen bei der Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit

Durch das Update sollst du Netzwerkgeräte auch in der Mesh-Ansicht deiner Fritzbox umbenennen können. Die Mesh-Ansicht zeigt dir übersichtlich, mit welchem Zugangspunkt deine Geräte verbunden sind, welches Frequenzband beziehungsweise welchen LAN-Port sie nutzen und welche Bandbreite ihnen zur Verfügung steht. Möchtest du die oft kryptische Gerätebezeichnung jedoch ändern, musst du dazu in die Netzwerkübersicht wechseln und dort nach den Geräten suchen. Auch Geräte in deinem Gast-WLAN kannst du mit dem Update umbenennen. Des Weiteren kannst du allen Apparaten ein Geräteklasse-Icon zuweisen, was die Übersicht verbessert.

Außerdem kommt mit dem Update ein grafischer Online-Monitor dazu. Er soll dir Details zur Auslastung deiner Internetverbindung durch die einzelnen Netzwerkgeräte anzeigen. Das könnte zum Beispiel für größere Haushalte interessant sein, in denen sich mehrere Personen eine eher schmale Bandbreite teilen. So lassen sich Engpässe besser identifizieren. Auch die Erhöhung der gleichzeitig möglichen DECT-Telefonate von drei auf fünf ist insbesondere für größere Gemeinschaften relevant.

IPv6-Daten werden durch das Update über einen sicheren Wireguard-VPN-Tunnel übertragen. Wireguard ist ein VPN-Protokoll, das für seine hohe Verbindungsgeschwindigkeit bekannt ist und gleichzeitig eine geringe Bandbreite benötigt. Durch den sicheren VPN-Tunnel werden deine Daten verschlüsselt übertragen und es ist gewährleistet, dass Daten dabei nicht manipuliert werden.

Neue Smarthome-Funktionen

Falls du deine Fritzbox zur Steuerung deiner Smarthome-Geräte nutzt, profitierst du auch hier von einigen Optimierungen. Bei smarten Thermostaten kannst du nun eine Soll-Temperatur einstellen. Bei Lampen lässt sich die Farbe, Sättigung und Helligkeit regeln und bei der Rolladen-Automatisierung kannst du die Position in Prozent festlegen. Überfällig ist auch, dass sich Routinen durch eine festgelegte Uhrzeit oder den Sonnenauf- und -untergang triggern lassen.

Neben diesen neuen Funktionen des FritzOS gibt es zahlreiche Optimierungen bestehender Features.

