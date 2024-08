Für Gemüse-Freunde: Reddit-User erstellt neues Windows-11-Wallpaper

Nach bald drei Jahren mit Windows 11 darf es auch mal ein anderes Background-Motiv sein. Falls du nicht, wie ich, ein monochromes Schwarz bevorzugst, könnte der «Windows 11 Lettuce Edition»-Hintergrund etwas für dich sein.

Reddit-User nik343 hat eine Idee von X-User theunrealtarik aufgegriffen und einen Windows-11-Kopfsalat-Hintergrund geschaffen. Er basiert auf Grundlage des ursprünglichen Windows-11-Hintergrunds. Das Ergebnis sieht so wunderschön aus, dass ich es hier im Titelbild zeigen muss.

Falls du kein Windows 11 hast oder vor lauter Hintergrund-Wechseln bereits vergessen hast, wie das Original aussieht:

Das Original sieht weniger lecker aus.

Quelle: Microsoft

In den Kommentaren auf Reddit fordern die User weitere Motive. Etwa eine Waffel-Edition. Meine persönliche Idee wäre, den Salat auf anderes Gemüse zu erweitern und eine Blumenkohl-Edition zu schaffen. Ob da noch mehr kommt, ist ungewiss. Falls nicht, hat nik343 immerhin, dank Veröffentlichung der entsprechenden Photoshop-Datei, dafür gesorgt, dass jeder selber Hand anlegen kann.

Was würdest du aus dem Original machen? Du findest den Download-Link (Google-Drive) unter seinem Reddit-Post. Neben der PST-Vorlage bietet er auch PNGs in unterschiedlicher Auflösung an.