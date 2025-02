News & Trends 30 5

Für Jurassic-World-Fans: Lego kündigt bisher größtes Set an

Das Skelett des Tyrannosaurus Rex erscheint im März. Es ist ein neues Set der Jurassic-World-Reihe.

3145 Teile und aufgebaut länger als ein Meter: Damit ist das T-Rex-Skelett das bisher größte Jurassic-World-Set von Lego. Eine durchaus clevere Wahl: Der Tyrannosaurus Rex ist der wohl bekannteste Dinosaurier, nicht nur im «Jurassic Park»-Film.

Aufgebaut misst das neue Set mit der Seriennummer 76968 33 x 105 Zentimeter. Es verfügt über bewegliche Gelenke, der Kiefer kann geöffnet werden. Außerdem sind die Arme verstellbar. Das Fossilienmodell kommt mit einem stabilen Display-Ständer.

Der Kiefer des T-Rex lässt sich öffnen.

Dr. Ellie Sattler und Dr. Alan Grant als Lego-Minifiguren

Fans wird vor allem freuen, dass mit Dr. Ellie Sattler und Dr. Alan Grant zwei der Hauptcharaktere aus dem Film «Jurassic Park» von 1993 als Lego-Figuren erscheinen. Die Kleidung, die die Figürchen tragen, ist an jene angelehnt, die die beiden auch in der Anfangsszene in der Ausgrabungsstätte tragen – also in der Szene, in der die Zuschauer sie zum ersten Mal sehen.

Die beiden Mini-Figuren Dr. Ellie Sattler und Dr. Alan Grant sind ein nettes Extra zum Dinosaurier-Skelett.

Das Set wird ab 18 Jahren empfohlen und soll ab dem 15. März in den Shops von Lego erhältlich sein. Für Kunden von Lego Insiders ist es bereits ab dem 12. März erhältlich. Es soll 249,99 Euro beziehungsweise 259 Franken kosten. Für gewöhnlich wirst du das Set zirka drei Monate nach Erscheinen auch bei uns im Shop finden.

Übrigens: Ein ähnliches Modell hatte es bereits 2021 gegeben, allerdings in deutlich kleinerer Version. Außerdem erschien 2019 ein Set von Lego-Ideas, in dem sich zwei Dino-Skelette befinden: Der T-Rex und ein Triceratops.

Was hältst du von dem riesigen Lego-Skelett? Wirst du es dir kaufen? Schreib es mir gerne in die Kommentare.

