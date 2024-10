Galaxy A16 5G: Das ist Samsungs neues Einsteiger-Smartphone

Samsung hat mit dem Galaxy A16 5G sein neues Einsteiger-Smartphone vorgestellt. Es kratzt an der Grenze zur Mittelklasse.

Das Galaxy A16 5G verfügt über ein 6,7 Zoll großes Super-AMOLED-Display, bei dessen Auflösung von 2340 × 1080 Pixeln, du keine Kompromisse machen musst. Einzig die Helligkeit von 800 Nits und die Bildwiederholrate von 90 Hertz sind ein Unterschied zu teureren Geräten.

Spritzwasserfestes Gehäuse aus Kunststoff

Ebenfalls für einen günstigen Preis sorgen die verwendeten Materialien. Rückseite und Rahmen des Galaxy A16 5G bestehen aus Kunststoff. Das Smartphone ist aber trotzdem nach IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt

Samsung verbaut im Galaxy A16 5G den hauseigenen Exynos 1330 als Chipsatz. Beim Speicher bietet der Hersteller zwei Varianten an: 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Speicherplatz oder 8 und 256 Gigabyte. In beiden Fällen kannst du die Speicherkapazität mit einer microSD-Karte erhöhen. Alternativ kann eine zweite SIM-Karte den Platz der Speicherkarte einnehmen.

Von den drei Kameras verspricht nur die Hauptkamera mit 50 Megapixeln (f/1.8) vorzeigbare Bilder. Von der Ultraweitwinkelkamera mit 5 Megapixeln (f/2.2) und der Makrokamera mit 2 Megapixeln (f/2.4) erwarte ich, nach meinen bisherigen Erfahrungen mit solchen Kameras, keine gute Bildqualität. Die 13-Megapixel-Frontkamera (f/2.0) sollte aber wiederum brauchbare Selfies liefern.

Großer Akku lädt langsam

Der Akku des Galaxy A16 5G hat mit 5000 mAh eine für Smartphones aller Preisklassen typische Kapazität. Abstriche gegenüber teureren Geräten musst du beim Ladetempo hinnehmen. Hier nimmt das Smartphone nur bis zu 25 Watt via Kabel entgegen. Willst du Daten übertragen, erweist sich der USB-C-Anschluss mit USB 2.0 als langsamer als bei teureren Smartphones, die USB 3.x nutzen.

Mit Bluetooth 5.3 ist das Galaxy A16 5G nahezu auf der Höhe der Zeit. Wi-Fi 5 wirkt als WLAN-Standard dagegen veraltet – dürfte für viele Zwecke aber noch völlig ausreichend sein.

Ab Werk läuft Android 14 auf dem Galaxy A16 5G. Samsung versieht Googles Betriebssystem mit seiner Benutzeroberfläche One UI in der Version 6.1. Auf die KI-Tools der Galaxy AI musst du bei dem günstigen Smartphone aber verzichten. Sicherheitsupdates will der Hersteller bis zum 31. Oktober 2030 ausliefern. Bei den Android-Updates ist die Angabe mit «bis zu sechs» weniger konkret.

Preis und Verfügbarkeit

Je nach Speichervariante liegt die unverbindliche Preisempfehlung für das Galaxy A16 5G bei 229 und 309 Euro in Deutschland. Für die Schweiz hat Samsung noch keine Preise mitgeteilt. Der Verkauf soll in der Woche ab dem 28. Oktober starten und das Smartphone in Schwarz, Grün und einem hellen Grau zur Auswahl stehen.

Smartphone Verfügbarkeit unbekannt Samsung Galaxy A16 5G 128GB sw 128 GB, 6", 50 Mpx