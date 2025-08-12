News & Trends 3 3

Game Boy Color komplett durchsichtig: von Platine bis Cartridge-Slot

Ein Game Boy Color, wie du ihn noch nie gesehen hast: komplett durchsichtig, vom Gehäuse bis zur Platine. Modderin Natalie the Nerd zeigt, wie Technik zum Designobjekt wird.

Du kennst transparente Game-Boy-Gehäuse vielleicht aus den 90ern. Aber so etwas hast du noch nicht gesehen. Die australische Modderin Natalie the Nerd hat einen funktionierenden Game Boy Color gebaut, bei dem nicht nur das Gehäuse durchsichtig ist, sondern auch die Hauptplatine. Das Ergebnis ist ein seltener Blick in das Innenleben einer Konsole. Ganz ohne optische Barrieren.

Wer ist Natalie the Nerd? Natalie the Nerd hat sich das Reverse‑Engineering des Game Boy im Alleingang beigebracht. Sie betreibt die Plattform «Modded Gameboy Club», bietet RGB‑Lichtkits an und führt Reparaturen für Game Boys durch.

Platine aus durchsichtigem Kunststoff

Für das Projekt hat Natalie das Innenleben des Game Boy Color komplett reverse-engineered. Die Platine besteht aus einem klaren, acrylähnlichen Kunststoff. Darauf verlaufen feine Kupferbahnen, die sich wie ein technisches Kunstwerk unter der Oberfläche abzeichnen. Damit das möglich ist, hat sie auf den sonst üblichen großflächigen Ground-Layer verzichtet. Bei einer relativ einfachen Hardware wie der des Game Boy Color bleibt die Konsole dennoch funktionsfähig.

Das ist die transparente Hauptplatine des Game Boy Color, entwickelt und selbst gebaut von der australischen Modderin Natalie the Nerd.

Die Herstellung der durchsichtigen Platine hat ein spezialisierter Drittanbieter übernommen. Das Material schmilzt bereits bei etwa 200 Grad Celsius, weshalb Natalie beim Löten besonders vorsichtig arbeiten musste, um keine Trübungen oder Schäden zu verursachen.

Klare Leiterbahnen: Die transparente Game-Boy-Color-Platine legt jede Verbindung offen.

Komplett durchsichtig: von Gehäuse bis Cartridge-Slot

Auch das Gehäuse, die Tasten und der Cartridge-Slot sind durchsichtig. Dafür hat Natalie Teile aus einem chinesischen Nachbau verwendet. In Kombination mit der klaren Platine entsteht ein Look, der nicht nur nostalgisch wirkt, sondern auch wie ein modernes Designobjekt.

Natalie beschreibt den transparenten Game Boy Color selbst als fragil und nicht für den Alltag gedacht. Er sei eher ein Kunstprojekt als ein tragbarer Spielbegleiter. Das Projekt bleibt daher ein Einzelstück. Eine Serienproduktion wäre zu aufwendig, zu teuer und zu empfindlich.

Der Game Boy funktioniert und zeigt hier «Pokémon Rote Edition»

