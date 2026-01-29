News & Trends 6 1

Günstig und gut: Bei Raclette-Öfeli gibt’s das, sagt der «Kassensturz»

Das Verbrauchermagazin «Kassensturz» des SRF hat zehn Raclette-Tischgrills ins Labor geschickt. Sieben kamen mit der Note «gut» zurück, drei waren «ungenügend».

Wer ein gutes Raclette-Öfeli sucht, ohne dafür viel zu bezahlen, schaue hier:

Racletteofen Trisa Style 4 83

Für um die 50 Franken gibt es ein Gerät, das in der «Kassensturz»-Testtabelle mit Note 4.9 auf Platz 6 von 10 landet, in keiner Kategorie besonders abfällt und damit immer noch die Testnote «Gut» erhält.

Und bevor nachher in den Kommentaren die Beschwerden kommen: Ja, aktuell ist der Preis wohl etwas höher. Das liegt daran, dass viele Menschen schon während der SRF-Sendung das Ding bei uns bestellen, die Lager sich leeren und wir vorübergehend nur noch teurere Marktplatz-Angebote haben. Mein Pro-Tipp: Wer nicht gerade morgen Käse schmelzen will, aktiviert «Preis beobachten» und wartet auf tiefere Preise.

So, zurück zu den Raclette-Öfeli. Neben dem Trisa-Preishit gibt es noch sechs weitere «gute». Die Geräte von Koenig und WMF kosten etwas mehr als das Trisa-Modell und liegen bei den Noten nah beieinander. Sie bekommen eine 5.3 bzw. eine 5.2 und sind damit die beiden bestbewerteten Geräte.

Racletteofen Koenig 4 and more 862 Racletteofen EUR 90,90 WMF Lono Raclette 4 Personen 181

Das «4 and more» von Koenig ist so etwas wie der Novak Djokovic der Raclette-Öfeli. Das Ding ist schon seit 2015 auf Tour bei den Händlern und ein echter Dauerbrenner. Beim letzten «Kassensturz»-Test 2020 war der Koenig ebenfalls schon Testsieger. Aus eigener Erfahrung sage ich: zurecht. Mein privates «4 and more» raclettiert grad in der siebten Saison.

Die Raclette-Öfeli von Miostar und Satrap, den Eigenmarken von Coop und Migros, schaffen ebenfalls eine «gute» Note. Sie gibt’s aber nicht bei uns im Sortiment.

Dafür haben wir aber die weiteren «guten» Geräten: den «5 in 1 Tischgrill» von Solis und den «Cheesegrill» von Stöckli.

Racletteofen −13% EUR 190,50 statt EUR 219,– Solis 5 in 1 Table Grill for 4 36 Racletteofen Stöckli Cheesegrill 1

Drei «ungenügende» Raclette-Öfeli

4,5 Sterne bei der Produktbewertung durch Kundinnen und Kunden von Galaxus sind keine Garantie für eine «gute» Note im «Kassensturz»-Test. Das muss der günstige Severin RG2370 erfahren. «Ungenügend» bescheinigt ihm das Testlabor in Nürnberg. Er fällt bei der «Robustheit» ab und erhält schlechte Noten in der Rubrik «Temperaturverteilung Raclette» sowie in der «Handhabung», worunter zum Beispiel die Reinigung fällt.

Racletteofen EUR 25,25 Severin RG 2370 48

Das Schweizer Familienunternehmen Nouvel dürfte wenig begeistert sein, dass ihr «Quattro» auch mit «ungenügend» abgeschnitten hat. «Schlecht konstruiert und verarbeitet» heisst es und beim Fleisch gebe es keine Grillstreifen, weil die Grillplatte zu wenig heiss wird. Nouvel hat gegenüber «Kassensturz» Modifikationen am Gerät angekündigt.

Racletteofen Nouvel Quattro 1

Ebenfalls versagt hat das Eigenmarken-Modell von Fust. Es ist online dort nicht mehr bestellbar, lediglich in den Filialen liegen noch einige Exemplare und warten auf Käufer.

Was es noch anzuschauen gäbe…

Ist das Ergebnis des «Kassensturz»-Tests jetzt der Weisheit letzter Schluss? Auf keinen Fall, wenn man sich die Testkriterien anschaut!

Unser Galaxus-Kulinarik-Papst und Raclette-Chäs-Connaisseur Simon Balissat findet, dass beim Test der Geräte dem Käse zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Für ihn als Puristen ist der Tischgrill eine «Teutonisierung der Schweizer Tradition» und Verwässerung des eigentlichen Raclette-Erlebnisses. Gemeinsam studieren wir die Testtabelle und stellen erstaunt fest, dass der Praxistest zu 60 Prozent in die Gesamtnote einfliesst, aufgeteilt in jeweils eine Hälfte Grillieren von Fleisch und Gemüse und wohl zur anderen Hälfte fürs Schmelzen des Käses. Es sind aber genau diese Zeilen in der Tabelle verloren gegangen, wie mir ein Redaktor des «Kassensturz» auf meine Nachfrage erklärt. Es soll da bald nachgebessert werden, hat er mir per E-Mail geschrieben.

Im TV-Beitrag ist dann wenigstens zu sehen, wie der Testleiter die Schmelzleistung gemessen hat: mit weissen Toastbrot-Scheiben im Pfännli. Sind sie sehr unterschiedlich gebräunt, schmilzt auch Käse unterschiedlich schnell oder ungleichmässig.

Brot im Pfännli: So hat das Testlabor die Schmelzleistung der Raclette-Öfeli ermittelt.

Quelle: SRF

Es könnte übrigens der Eindruck entstehen, dass wir eine kleine Privatfehde mit dem «Kassensturz» haben. Kürzlich war Kollege Lorenz mit einem aus seiner Sicht fragwürdigen Staubsaugerroboter-Vergleichstest hart ins Gericht gegangen.

Hintergrund Dieser Saugroboter-Test ist peinlich, Kassensturz! von Lorenz Keller

Wir schätzen die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen. Wir erlauben uns aber schon, die Testkriterien genauer anzuschauen und auf die ein oder andere Problematik hinzuweisen, die es beim Design eines solchen Vergleichs gibt.

Vielleicht interessiert noch, ob der Hersteller bei einem Defekt Reparatur oder Ersatzteile anbietet, ob die Antihaftbeschichtung der Grillplatten ohne die Ewigkeitschemikalie PFAS funktioniert. Das ist zum Beispiel beim Raclette-Öfeli von Solis der Fall. Und ja, liebes «Kassensturz»-Team, wir sitzen da als Galaxus im Glashaus, weil wir das auch (noch) nicht in den Produktdaten haben.

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel







