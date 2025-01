Hasbro feiert 90 Jahre «Monopoly» mit Erweiterungspacks

Mehr Action und kürzere Partien - dafür sollen drei neue Erweiterungspacks zum Spieleklassiker «Monopoly» sorgen. Pädagogisch könnte man deren Mechaniken allerdings als zweifelhaft bezeichnen.

Die einen lieben es, die anderen stehen «Monopoly» eher skeptisch gegenüber. Gespielt haben dürfte es aber vermutlich schon jeder und jede einmal. Das Unternehmen Hasbro hält seit 90 Jahren das Patent für das Spiel und nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, gleich drei Erweiterungspacks herauszubringen. Dass der Vorläufer des Spiels deutlich älter ist und es auch einmal langwierige Patentrechtsstreite darum gab, passt irgendwie zum Spiel um Reichtum und Immobilien.

Mit etwas Glück «alles» kaufen

Bei den drei Ergänzungssets handelt es sich um:

«Kaufe alles» «Frei Parken Jackpot» «Gehe in das Gefängnis»

Bei «Kaufe alles» entscheidet das Glück darüber, ob eine Spielerin oder ein Spieler mit den acht enthaltenen Besitzrechtskarten etwa alle Bahnhöfe direkt erwerben dürfen. Mit der Ergänzung lassen sich grundsätzlich alle Aktionsfelder des Spielplans kaufen. Die Gewinnchancen wachsen damit deutlich.

Hasbro schreibt selbst, dass mit der Erweiterung eine Partie bereits nach 40 Minuten entschieden sein kann. Im Set gibt es auch eine Sofortgewinnkarte. Wer diese zieht, hat die Partie sofort gewonnen.

Mit «Frei Parken Jackpot» verwandelt sich das gleichnamige Spielfeld in eine Lostrommel. Als Gewinne winken zum Beispiel kostenlose Grundstücke oder Geldgewinne.

Dass sich Verbrechen, zumindest in der Welt von Monopoly, lohnen können, zeigt die Extension «Gehe in das Gefängnis». Wer im Gefängnis landet, kann während des Aufenthalts «Korruptionskarten» sammeln. Damit sollen sich dann die Mitspielenden austricksen lassen.

Ein neues Gameplay

Die in den Erweiterungen enthaltenen Karten führen während einer Partie absichtlich zu einem Ungleichgewicht zwischen den Spielenden: Wer sich etwa die Bank einverleiben kann, darf deren Finanzmittel zum Kauf von Grundstücken nutzen. So dürften die Partien tatsächlich nicht mehr ganz so lange dauern.

Über den pädagogischen Effekt von «Korruptionskarten» lässt sich vermutlich streiten.

Alle drei Erweiterungspacks setzen das Brettspiel voraus und werden direkt am Spielplan befestigt. Wann der Marktstart in Europa sein wird, verriet Hasbro bisher nicht.