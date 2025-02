News & Trends 1 0

Hasta la pista, baby: Der Skimulator

Wie kann ich die optimale Grösse für meine Skischuhe ermitteln? Durch stundenlanges Anprobieren unterschiedlicher Modelle und Grössen. Oder mit dem Skimulator.

Was ein wenig nach dem neuesten Blockbuster mit Arnold Schwarzenegger klingt, ist ein Tool, das den Neigungswinkel einer Skipiste simuliert und so eine präzise Bestimmung der idealen Grösse und -form von Skischuhen ermöglichen soll: der Skimulator. Das preisgekrönte Teil ist mir kürzlich auf der Sportmesse ISPO in München ins Auge gestochen.

Ich hatte mir kurz zuvor neue Skischuhe online bei Galaxus besorgt. Und war danach einige Zeit damit beschäftigt, diese auf meine Füsse anzupassen. Die Details dazu findest du im Produkttest, den ich dir hier verlinkt habe. Soviel sei verraten: Es war durchaus aufwändig.

Grösse und Passform ganz einfach finden

Auf der ISPO wurde der Skimulator mit einem Award im Bereich «Snowsports» ausgezeichnet. Die Jury schreibt dazu: «Skischuhe in der falschen Grösse können die Freude am Skifahren ziemlich kaputt machen. Der Skimulator schafft nicht nur Vertrauen beim Skischuhkauf auf Kundenseite, sondern hilft auch, eine schlechte Passform neuer Skischuhe schnell zu erkennen, bevor es auf die Piste geht.»

Der preisgekrönte Skimulator auf der ISPO in München.

Entwickelt hat das Gerät Helmut Bachschmid, ein deutscher Sportfachhändler. «Der Skimulator kann das Gefälle (Alpin) beziehungsweise die Steigung (Touren) einer Skipiste nachahmen, was Voraussetzung dafür ist, um festzustellen, ob der Skischuh auch wirklich passt», erklärt Bachschmids Mitgründer Christoph Hercher die Funktionsweise des Skimulators.

Gemäss dem Deutschen Skiverband (DSV) kauft die überwältigende Mehrkeit der Kundinnen und Kunden zu grosse Skischuhe. Genau hier soll der Skimulator Abhilfe schaffen.

Der Skimulator simuliert die internationalen Pistenstandards blau, rot und schwarz.

Die Kundinnen und Kunden steigen dazu mit den Schuhen in einer typischen Abfahrtsposition in die integrierten Bindungen. Der Skimulator ist mit einem dreifarbigen Display ausgestattet, das die Neigung gemäss den internationalen Pistenstandards anzeigt. Via Fernbedienung wird der Winkel einer blauen, roten oder schwarzen Piste eingestellt. Die Bindungsschienen lassen sich ebenfalls in drei Stufen individuell anpassen. Dies soll die genaue Einstellung des Fuss- und Beinabstands je nach Körpergrösse und Statur ermöglichen. So soll sich eine möglichst echte Abfahrtsposition simulieren lassen und ein passender Schuh gefunden werden.

