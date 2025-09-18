News & Trends 7 3

Hiroh Phone mit /e/OS: Kameras, Mikrofon und Verbindungen mit Schaltern abschalten

Bisher konnte man die google-freie Android-Version /e/OS nur nachträglich auf anderen Smartphones installieren. Das «Hiroh Phone Powered by Murena» gibt es dagegen nur mit /e/OS. Per Schalter lassen sich bei ihm Kameras, Mikrofon und alle Verbindungen abschalten.

Mit den Schaltern des Hiroh Phone soll jede und jeder selbst kontrollieren können, was das Smartphone mitbekommt. Von der Ausstattung her handelt es sich um ein Mittelklasse-Smartphone, für das aber ein Top-Preis abgerufen wird.

Kameras und Mikrofon ausschalten sowie Verbindungen kappen

Rechts und links befinden sich am Rahmen des Hiroh Phone zwei Schalter. Bei einem handelt es sich um einen An/Aus-Schalter, der die Schaltkreise der Kameras und Mikrofone trennt oder herstellt. So stellt das Telefon sicher, dass die Komponenten wirklich abgeschaltet sind. Der zweite Schalter deaktiviert sofort alle drahtlosen Verbindungen. Mobilfunknetz, WLAN, Bluetooth und NFC sind mit einer Bewegung schneller abgeschaltet als mit dem Flugmodus.

Murena stellt seinen Kooperationspartner Hiroh als Erfinder des Kill-Switch vor. Mir sagt der Name allerdings nichts und bisher ging ich davon aus, dass es (Notaus-)Schalter schon sehr lange gibt. Bei Smartphones sind sie jedoch etwas sehr Seltenes.

Mittelklasse-Smartphone mit /e/OS

Wenn man es nicht bewusst deaktiviert, will man ja trotzdem ein gutes Smartphone in den Händen halten. Hier bietet das Hiroh Phone eine Mittelklasse-Ausstattung und sollte gut nutzbar sein:

Display: 6,67 Zoll AMOLED, 120 Hertz, 1800 Nits, Gorilla Glass Victus

Chipsatz: Mediatek Dimensity 8300

Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte

Speicherplatz: 512 Gigabyte

Hauptkamera: 108 Megapixel

Ultraweitwinkelkamera: 13 Megapixel

Frontkamera: 32 Megapixel

Akku 5000 mAh, laden mit bis zu 33 Watt

Verbindungen: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Als Betriebssystem ist /e/OS an Bord, von dem gerade Version 3.1.1 vorgestellt wurde. Der größte Kritikpunkt an dem google-freien Android ist allerdings, dass Sicherheitsupdates nur verzögert erscheinen. Was für ein Gerät, bei dem die Sicherheit im Fokus steht, nicht attraktiv ist.

Preis und Verfügbarkeit

Das Hiroh Phone lässt sich vorerst nur exklusiv über die Webseite von Murena vorbestellen. Für eine Anzahlung von 99 Euro gibt es einen Gutschein über 299 Euro. Mit diesem kostet das Smartphone am Ende 999 Euro anstelle des regulären Preises von 1199 Euro. Die Auslieferung soll im Januar oder Februar 2026 erfolgen.

