Hogsmeade aus Lego: früher Winterzauber für Potter-Fans

Lego holt Hogsmeade ins Wohnzimmer, als verschneites Dorf mit sieben Gebäuden und zwölf Minifiguren. Das 3228-teilige Set erscheint zuerst exklusiv bei Lego.

Wer «Harry Potter und der Gefangene von Askaban» gesehen hat, kennt Hogsmeade: enge Gassen, schiefe Fassaden und ein Dorf, das im Schnee versinkt. Dieses Bild setzt Lego mit der Hogsmeade Village Collectors Edition um. Sieben Gebäude bilden das Herz des Sets, von der Eulenpost-Gasse bis zum Hog’s Head Pub, nachgebaut mit 3228 Teilen.

Das komplette Hogsmeade-Set mit sieben verschneiten Gebäuden und zahlreichen Figuren.

Quelle: Lego

Hinter den Türen steckt mehr

Von aussen wirkt Hogsmeade verschlafen, doch im Inneren passiert einiges. Im Hog’s Head hängt ein Porträt von Ariana Dumbledore, das zu einem geheimen Durchgang führt. In Honeydukes stapeln sich Schokofrösche und explodierende Bonbons. Im Three Broomsticks steht Butterbier auf der Theke.

Die Häuser lassen sich öffnen und zeigen Innenräume wie in Honeydukes, dem Hog’s Head und Zonko’s.

Quelle: Lego

Ein volles Dorf an Minifiguren

Zwölf Minifiguren beleben das verschneite Dorf. Mit dabei sind Harry, Ron, Hermine, Professor McGonagall, Aberforth Dumbledore und weitere bekannte Figuren aus den Filmen. So entsteht keine leere Kulisse, sondern eine belebte Szene mitten in Hogsmeade.

Zwölf Minifiguren sind enthalten von Harry, Ron und Hermine bis zu Professor McGonagall und Aberforth Dumbledore.

Quelle: Lego

Preis, Grösse und Starttermin

Das Set ist 76 Zentimeter breit und 33 Zentimeter hoch. Es kostet 399 Franken (380 Euro), was rund 12 Rappen pro Teil entspricht. Lego Insiders können ab dem 1. September 2025 vorbestellen, der reguläre Verkauf bei Lego startet am 4. September. Zunächst ist das Set ausschliesslich bei Lego erhältlich. Wann es bei Galaxus in den Shop kommt, ist noch offen.

Vor dem Hog’s Head sitzen Harry, Hermine und Ron mitten im verschneiten Hogsmeade.

Quelle: Lego

Für bestehende Sammlungen

Die Hogsmeade Collectors Edition passt im Massstab zu bestehenden Sets wie der Winkelgasse oder Gringotts. Wer schon eine Lego-Harry-Potter-Szenerie aufgebaut hat, kann das verschneite Dorf also nahtlos integrieren.

Links die Winkelgasse, recht Hogsmeade. Das Set lässt sich mit anderen Modellen kombinieren.

Quelle: Lego

Titelbild: Lego

