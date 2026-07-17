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Hogwarts fürs Bücherregal: neue Book Nooks zu Harry Potter von Revell

Der «Hogwarts Express» und «Hogwarts Castle» sind ein leuchtender Blickfang fürs Bücherregal. Und beim Aufbau bieten sie auch noch ein paar Stunden Bastelfreude.

«Harry Potter und der Stein der Weisen», der erste Teil der Buchverfilmung, feiert dieses Jahr seinen 25. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums stellt Revell zwei neue Book Nooks der Tiny-Adventures-Reihe zur Verschönerung deines Bücherregals vor: «Hogwarts Express» und «Hogwarts Castle».

Was ist ein Book Nook? Book Nooks sind schmale, dekorative Dioramen, die du zwischen deine Bücher ins Regal stellst. Der Clou dabei ist die Beleuchtung: LEDs hauchen der Szenerie Leben ein und ziehen deinen Blick in die Miniaturwelt zwischen den Wälzern. Book Nooks gibt es als Bastelset, du kannst sie aber auch komplett selbst gestalten.

Die Book Nooks von Revell sind 3D-Holzpuzzles, die sich für Menschen ab 14 Jahren eignen. Die lasergeschnittenen Einzelteile fügst du als Stecksystem zusammen. Manche Teile solltest du laut Revell mit Holzleim fixieren. Dieser sowie zwei AAA-Batterien für die integrierte Beleuchtung sind nicht enthalten. Die Beleuchtung schaltest du mit einem versteckt angebrachten Touch-Sensor ein.

Die beiden Bausätze sind bereits in unserem Shop bestellbar.

«Hogwarts Express» Der Hogwarts-Express ist ein Sonderzug, der zu Beginn eines Schuljahres die Zauberlehrlinge vom Londoner Bahnhof King’s Cross abholt und sie zur Zauberschule Hogwarts fährt. Der altertümlich anmutende Zug mit seiner auffälligen scharlachroten Dampflok wartet am Gleis 9¾, das nur über ein verborgenes magisches Portal erreichbar ist.

Das Book Nook lässt dich einen Blick auf das versteckte Gleis werfen. Es zeigt den Hogwarts-Express am Bahnsteig vor der markanten Architektur des altehrwürdigen Bahnhofs. Am Bahnsteig stapeln sich Koffer und Figuren wie Harry, Ron und die Schnee-Eule Hedwig beleben die Szene.

Du baust den Holzbausatz aus 238 Einzelteilen zusammen. «Hogwarts Castle» Noch atmosphärischer finde ich diese nächtliche Szene, die das märchenhafte Schloss Hogwarts auf einem Felsen thronend darstellt. Über den Türmen leuchtet der Vollmond. Warmes Licht fällt aus den Fenstern und Laternen beleuchten den Weg zum Eingang. Am Fuß des Berges befindet sich der schwarze See mit drei Booten. So ergibt sich ein heimeliges und magisch wirkendes Szenario, das perfekt zu der uralten Zauberschule passt.

Das Set besteht aus 171 Teilen. Beide Book Nooks sind 23 × 11 × 18 Zentimeter (H × B × T) groß.

Hier siehst du, wie das Book Nook aufgebaut ist.

Quelle: Revell

Ich habe selbst bereits ein Book Nook zusammengebaut. Meine Erfahrungen kannst du hier nachlesen.

Titelbild: Revell

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