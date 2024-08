Hol das Popcorn raus, Disney+ launcht mit «In Vogue: The 90s» deine Lieblings-Modedoku

Nach «Diane von Fürstenberg: Woman in Charge» und «Becoming Karl Lagerfeld» liefert Disney+ das nächste Streaming-Highlight für Mode-Fans.

Die Mode- und Beauty-Trends, die ihren Weg aus den 1990er-Jahren wieder ins Heute finden, lassen sich längst nicht mehr an zehn Fingern abzählen. Seien es Baggy Jeans, Fischerhüte, Crop Tops, dunkler Lipliner oder schmale Brauen – die Liste unserer nostalgischen Liebeserklärungen an das weeiiit zurückliegende Jahrzehnt ist endlos. Warum es uns gerade die Ästhetik der Neunziger so angetan hat? «Sie haben unsere Welt verändert», erinnert sich US-Vogue-Chefin Anna Wintour in der Modedoku «In Vogue: The 90s».

Damit bezieht sie sich auf die Modewelt, um das nur klarzustellen. Und die ist mit Rang und Namen in der sechsteiligen Mini-Serie vertreten: Claudia Schiffer, Stella McCartney, Naomi Campbell, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Victoria Beckham, … Sie alle (und noch viele andere) lassen die Kult-Dekade Revue passieren, schwelgen in Erinnerungen und packen aus.

Roter Faden ist dabei das Modemagazin schlechthin, die Vogue. Chefredaktorin Anna Wintour – seit 1988(!) auf diesem Posten – und ihre Redaktorinnen und Redaktore erzählen aus ihrer Sicht, was den Zauber der Neunziger ausmacht. Sollten dich Aussagen wie «Die 90er haben die Modeindustrie auf den Kopf gestellt», «Es war eine solche Magie in der Luft» und «Wir hatten viel zu viel Spass» ebenso neugierig machen wie mich, dann solltest du den Serienstart am 13. September auf Disney+ auf keinen Fall verpassen.