News & Trends
10

Horror! Neun Alltagssituationen, die als Halloween-Verkleidung durchgehen

Simon Balissat
25.10.2025
Bilder: Christian Walker

In Japan sind banale Halloween-Verkleidungen seit ein paar Jahren Trend. Alltäglicher Horror auf kreative Weise zur Schau gestellt. Das können wir auch und liefern dir gleich die Produkte für dein Outfit.

«Jimi Halloween» bedeutet sinngemäss aus dem Japanischen übersetzt so viel wie «unauffälliges Halloween». Es sind Verkleidungen, die erst auf den zweiten Blick sichtbar sind und meistens alltägliche Situationen darstellen, in denen wir nicht stecken wollen.

Zwei Beispiele: Der Typ, der vor dem Meetingraum mit seinem Laptop wartet, bis der Raum frei wird. Und die Frau, die eine eigene Tüte zum Einkauf mitgenommen hat, die dann aber nicht ganz reicht für alle Einkäufe …

Absoluter Alltagshorror! Das können wir auch und haben ein paar solcher Szenarien nachgestellt. Unten findest du jeweils die Lösung zum Aufklappen und danach gleich mögliche Produkte, sofern wir welche gebraucht haben. Viel Spass!

Verkleidung 1

Verkleidung 2

Verkleidung 3

Verkleidung 4

Verkleidung 5

Verkleidung 6

Verkleidung 7

Verkleidung 8

Verkleidung 9

Hast du alle erraten?

Welchen Alltagshorror hast du, der sich als Verkleidung eignen würde? Wenn es nicht «Kommentare schreiben» ist, dann hinterlasse unten eine Nachricht.

User Avatar
User Avatar
Simon Balissat
Teamleader Editorial
Simon.Balissat@digitecgalaxus.ch

Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell. 

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

