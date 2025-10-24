News & Trends 1 0

Horror! Neun Alltagssituationen, die als Halloween-Verkleidung durchgehen

Simon Balissat Bilder: Christian Walker 25.10.2025

In Japan sind banale Halloween-Verkleidungen seit ein paar Jahren Trend. Alltäglicher Horror auf kreative Weise zur Schau gestellt. Das können wir auch und liefern dir gleich die Produkte für dein Outfit.

«Jimi Halloween» bedeutet sinngemäss aus dem Japanischen übersetzt so viel wie «unauffälliges Halloween». Es sind Verkleidungen, die erst auf den zweiten Blick sichtbar sind und meistens alltägliche Situationen darstellen, in denen wir nicht stecken wollen.

Zwei Beispiele: Der Typ, der vor dem Meetingraum mit seinem Laptop wartet, bis der Raum frei wird. Und die Frau, die eine eigene Tüte zum Einkauf mitgenommen hat, die dann aber nicht ganz reicht für alle Einkäufe …

Absoluter Alltagshorror! Das können wir auch und haben ein paar solcher Szenarien nachgestellt. Unten findest du jeweils die Lösung zum Aufklappen und danach gleich mögliche Produkte, sofern wir welche gebraucht haben. Viel Spass!

Verkleidung 1

Verkleidung 2

Verkleidung 3

Verkleidung 4

Verkleidung 5

Verkleidung 6

Verkleidung 7

Verkleidung 8

Verkleidung 9

Hast du alle erraten?

Welchen Alltagshorror hast du, der sich als Verkleidung eignen würde? Wenn es nicht «Kommentare schreiben» ist, dann hinterlasse unten eine Nachricht.

