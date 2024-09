IFA 2024: Devolo präsentiert Netzwerk-Produkte und 5G-Router

An der IFA präsentiert Devolo eine ganze Palette neuer Geräte, darunter Powerline-Stecker mit WiFi 6. Ausserdem betreten sie Neuland mit ihrem ersten 5G-Router.

Anlässlich der IFA 2024 in Berlin feiert Devolo ein kleines Comeback. Nach einer schwierigen Zeit – zwei Insolvenzen musste Devolo anmelden – geht es für das Deutsche Traditionsunternehmen offenbar wieder bergauf. Pünktlich zur Messe präsentieren die Aachener gleich sechs neue Geräte. Dabei begibt sich die Firma mit einem 5G-Router sogar in neue Gefilde.

Internet fürs Ferienhaus

Der WiFi 6 Router 3600 5G LTE ist Devolos Debut im Bereich der Router. Wenn du eine Ferienwohnung hast, oder in einem AirBnB ohne Internetanschluss residierst, kannst du damit dennoch auf schnelles Internet zurückgreifen – ohne den Handy-Akku mit stundenlangen Hotspot-Sessions zu malträtieren.

Der WiFi 6 Router 3600 5G LTE kannst du mit einer SIM-Karte betreiben.

Quelle: Devolo

Der Router unterstützt das 3G/4G/5G-Netz und hat einen SIM-Port. Du kannst also eine Daten-SIM oder eine zweite SIM-Karte deines regulären Abos bei deinem Provider bestellen und damit surfen. Um dein Gerät mit dem Router zu verbinden, kannst du entweder WLAN nutzen – der Router unterstützt den WiFi-6-Standard – oder einen LAN-Port. Davon hat Devolo zwei verbaut, einer mit 2,5 Gbit/s und einer mit 1 Gbit/s. Die maximale Surfgeschwindigkeit über WiFi 6 beträgt 3600 Mbit/s.

Der WiFi 6 Router 3600 5G LTE erscheint zum Ende des Jahres und wird 399 Euro kosten. Der Schweizer Preis ist noch nicht bekannt, wird sich aber voraussichtlich nicht gross vom Euro-Preis unterscheiden.

Wenn die Wohnung zu verwinkelt ist: neues Powerline-Flaggschiff

Devolo lanciert auch ein neues Powerline-Modell: das Magic 2 WiFi 6 next. Du steckst das Gerät in die Steckdose. Damit wird das Internetsignal über die das Stromnetz an Gegenstücke an anderen Steckdosen verteilt. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 2,4 Gbit/s. Nebst WiFi gibt es auch hier zwei LAN-Ports (RJ45) mit jeweils einem GBit/s maximaler Geschwindigkeit.

Bei Powerline-Adapter wird das Signal über die Steckdose weitergeleitet.

Quelle: Devolo

Das Devolo Magic 2 WiFi 6 wird zum Ende des Jahres verfügbar sein. Du hast die Wahl zwischen einem Einzeladapter (189.90 Euro), einem Starter Kit mit zwei Geräten (249.90 Euro) und einem Multiroom Kit mit drei Adapter (429.90). Auch hier stehen die Schweizer Preise noch nicht fest.