«Ihr werdet fürs Testen von Spielzeug bezahlt?!»

Was passiert, wenn 75 Kinder zu echten Mini-Redaktoren werden? Im Workshop am Zukunftstag haben wir es herausgefunden: Die Kids testeten Spielzeug wie Profis, beobachteten genau und bewerteten ehrlich.

Eines wollten alle Kinder am Zukunftstag wissen: Werden die Redaktorinnen und Redaktoren tatsächlich dafür bezahlt, Gadgets und Spielzeug zu testen? Und ja, das werden sie. Dass solche Reviews aber nicht nur Spass sind, sondern auch Arbeit bedeuten, das haben die Kinder unserer Mitarbeitenden in einem Workshop am Zukunftstag erlebt.

Gemeinsam mit Lorenz und Ramon aus dem Redaktionsteam habe ich eine Auswahl an Spielzeugen zusammengestellt, welche die Kids auf Herz und Nieren (oder eher auf Plastik und Schrauben) getestet haben.

Die zukünftigen Testerinnen und Tester am Zukunftstag bei Galaxus.

75 Nachwuchs-Testerinnen, sechs Gadgets

Getestet wurden:

-⚡ Blitzwisser

- 🚗 Carrera Hybrid

- 🐾 Ferngesteuerter Gecko

- 💥 Crazy Bumper Cars

- 🎲 Flip7

- 🎨 Krakel Orakel



Insgesamt 75 hochmotivierte Nachwuchs-Testerinnen und Nachwuchs-Tester führten eine fachkundige Begutachtung und Praxisprüfung durch. Von Installations-Tohuwabohu über wildes Gekritzel bis hin zu Buzzer-Beating-Dramatik und Autoscooter-Duellen war wirklich alles dabei.

Der heimliche Star: ein ferngesteuerter Gecko, der an Wand, Decke und Boden komplett durchdrehte und für anhaltende Lachanfälle sorgte.

Der heimliche Star, ein ferngesteuerter Gecko.

Testen wie in echt

Die Kids sollten sich in die Rolle echter Journalistinnen und Journalisten versetzen: kritisch testen, aufmerksam beobachten und ehrlich bewerten.

Zur Inspiration zeigten wir unser Halloween-Special von Simon. Kleine Randnotiz an mich selbst: Videos vorher ganz anschauen. Es könnte, theoretisch, passieren, dass plötzlich geflucht wird. Die Kinder fanden es natürlich grossartig. Danke für die Auflockerung und den Icebreaker, Simon.

Video Produkttest Mit diesem Schnitzset habe ich einen schönen Kürbis hinbekommen von Simon Balissat

So haben die Nachwuchs-Tester bewertet

Mit einem übersichtlichen Bewertungsbogen konnten die Kinder leicht verständliches Feedback und klare Kritik zum Spielzeug abgeben.

Bewertungsbögen helfen bei der Auswertung.

Doch Kinder wären keine Kinder, wenn sie sich nicht zwischendurch ihre eigenen Regeln ausdenken würden: Das Brettspiel «Blitzwisser» verwandelte sich spontan in «Buzzer-Beater», wer seine Karten zuerst los wird, bevor der Buzzer schreit, gewinnt.

Die ferngesteuerten Bumper-Cars führten nach einem turbulenten 1-gegen-1-Match ihren Streit kurzerhand auf der Carrera-Hybridbahn weiter aus. Beim Zeichenspiel «Krakel Orakel» waren die vorgegebenen Wörter irgendwann einfach «zu langweilig», also wurden kurzerhand eigene Begriffe erfunden. Kreativität: 12/10.

Intensiver Test der hybriden Carrera-Bahn.

Testsieger ist ein Zeichenspiel

Insgesamt habe ich 25 ausgefüllte Bewertungsbögen erhalten. Das Ergebnis? Sieh selbst, die Kids wussten ganz genau, was sie wollten.

Brettspiel «Krakel Orakel»: lustig, kreativ, viele positive Kommentare. Das Spiel regt an, eigene Regeln zu erfinden. ⭐⭐⭐⭐⭐

Kartenspiele EUR 21,65 Krakel-Orakel – Das Zeichenspiel für alle, die nicht zeichnen können Deutsch 4

Ferngesteuerte Autos «Crazy Bumper Cars»: sehr spassig, heisse Duelle, schwache Qualität, die Männchen fallen zu schnell heraus. ⭐⭐⭐⭐

Ferngesteuertes für Kinder Gear2play Crazy Bumper Cars Set 1

Ferngesteuerter Gecko: lustig, aber zerbrechlich, ein Hingucker, der alle sofort begeistert, aber auch nur für kurze Zeit. ⭐⭐⭐

Ferngesteuertes für Kinder EUR 29,69 Hexbots Gecko 15

Autorennbahn Carrera Hybrid: interessant, aber schwierig, das Fahren auf der Bahn ist gar nicht so einfach, braucht Smartphones, kleine Teile. ⭐⭐⭐

Autorennbahn EUR 125,04 Carrera Hybrid Devil Drivers Hybrid Racing Set 25

Brettspiel «Blitzwisser»: für viele Testerinnen und Tester zu schwer, da sehr schnell Begriffe gesucht werden müssen, mittelmässiger Spass. ⭐⭐⭐

Geschicklichkeitsspiele EUR 30,85 Carletto Blitzwisser (d) Deutsch

Fürs Zeichenspiel wurden kurzerhand eigene Begriffe erfunden.

Die offizielle Ausweis-Übergabe für alle

Dachtet ihr etwa, wir lassen die Kids mit leeren Händen gehen? Natürlich nicht! Die Testgeräte müssen zwar (wie in echt auch) zurückgegeben werden. Aber jede frisch geschulte Junior-Spielzeugexpertin und jeder angehende Experte erhielt zum Abschluss den offiziellen Spielzeugtester-Ausweis – inklusive strahlendem Gesicht und stolzer Brust.

Ein Testausweis als Erinnerung an den Zukunftstag.

Der Galaxus-Zukunftstag-Workshop hat gezeigt, wie ehrlich, kreativ und begeisterungsfähig Kinder ausprobieren und bewerten. Ob schnelle Autos oder knifflige Games, jedes Spielzeug hatte seine Stärken und ganz eigenen Überraschungsmomente. Besonders schön war zu sehen, wie viel Freude die Kinder beim Testen, Diskutieren und Bewerten hatten.

Die Ergebnisse machen deutlich: Ein gutes Spiel muss nicht perfekt sein, es sollte vor allem Spass machen, bewegen und Menschen zusammenbringen. Genau das ist vielen der getesteten Spiele gelungen.

