Ikeas Kult-Tasche «Frakta» bekommt ihr eigenes Pop-up

«Ein neues Pop-up für die ikonischste Tasche der Welt» – mit diesen Worten lädt Ikea in ihr «Hus of Frakta». Ein Shop, der sich einzig und allein um die allseits beliebte, blaue Kunststofftasche dreht.

Für 1 Franken oder 1,50 Euro ist sie dein, die kultige, kobaltblaue «Frakta»-Tasche von Ikea. Ein ganz schön fairer Preis, wenn man bedenkt, dass sie deine Wäsche in den Waschkeller, dein Leergut zum Flaschencontainer und eigentlich auch sonst jeden sperrigen Gegenstand egal wohin transportiert. Nicht umsonst ist sie laut Ikea eine der meistbenutzten Taschen weltweit.

Jetzt endlich, fast 40 Jahre nach ihrer Lancierung, bekommt «Frakta» die Aufmerksamkeit, die sie verdient: einen eigenen Pop-up Shop in London. Genauer gesagt in der Oxford Street, einer der umsatzstärksten Einkaufsstrassen im Bezirk Westminster.

Durch eine gläserne Flügeltür betrittst du das «Hus of Frakta», schreitest über blaue Teppiche, entlang an blauen Wänden und Regalen. Du kannst – Ehrensache – eine (oder zwei, oder drei) «Frakta»-Taschen erwerben, sie mit deinen Initialen personalisieren lassen, während des «Frakta»-Walks an raschelnden blauen Vorhängen deiner ASMR-Leidenschaft nachgehen und dich von einer Auswahl anderer blauer Produkte inspirieren lassen. Sogar eine Süssigkeiten-Wand mit blauer Zuckerwatte soll es geben.

Im «Atelier» kannst du deine Tasche personalisieren lassen.

Quelle: Ikea Blaue Highlights aus dem «Blue Edit» shoppen.

Quelle: Ikea

Diese VIP-Behandlung kommt nicht von ungefähr. Schliesslich wurde der praktische Allzweck-Sack schon in einigen Special Editions neu interpretiert und vom spanischen Luxus-Brand Balenciaga sogar frech kopiert.

Das gute alte Standardmodell gibt es nun jedenfalls noch bis März 2025 im «Hus of Frakta» an der Oxford Street 216. Direkt nebenan wird bereits an einer nigelnagelneuen Ikea-Filiale gewerkelt. Öffnungstermin: Frühjahr 2025.