News & Trends 6 2

In diesem Cocktail kannst du deine Wäsche waschen

Gibt es Menschen, die ihren Drink nicht versehentlich über Kleidung kippen, sondern sie direkt damit waschen? Vermutlich sehr bald.

Verführerische Küchengerüche haben längst die Welt der Duftkerzen und Parfüms erobert. Da gibt es Aromalichter, die nach Cupcakes, Karamell-Popcorn und Bananenbrot riechen oder Duftwasser, die dich mit Pizza- und Speck-Geruch umhüllen. Wer möchte schon nicht als Pizza Rustica durch die Strassen flanieren und Komplimente ernten wie: «Du riechst so gut, ich könnte dich aufessen»?!

Duftkerzen EUR 37,68 Yankee Candle Duftkerze Vanilla Cupcake Signature Large Tumbler Duftkerzen Yankee Candle Duftkerze Spiced Banana Bread Signature Medium Jar Duftkerzen EUR 37,68 Yankee Candle Duftkerze Vanilla Cupcake Signature Large Tumbler Duftkerzen Yankee Candle Duftkerze Spiced Banana Bread Signature Medium Jar

Nun kommt eine weitere Absurdität hinzu: das Waschmittel Midnight Grind, das nach Espresso Martini duftet.

Keine Kaffeeflecken Laut Hersteller soll das Waschmittel das «elegante Aroma» des beliebten Cocktails verströmen – mit Noten von Vanille, Schokolade, sanftem Wodka, Zitruszeste (die äussere Schale von Zitrusfrüchten) und nussigen Akzenten. Klingt dufte, aber kommt das Hemd nach dem Waschgang auch rein raus (pun intended)?

Mag man den Verkaufsversprechen Glauben schenken, ist die Formel leistungsstark und sorgt – auch ohne synthetische Farbstoffe, die hauptsächlich Marketingzwecke erfüllen – für eine saubere Reinigung. Kostenpunkt: Je nach Behältergrösse zwischen 19 und 32 US-Dollar. Umgerechnet also zwischen 17 und 29 Franken.

Eine solche Schweinerei sollte nach dem Waschgang nicht auf der Kleidung zurückbleiben.

Quelle: Dmytro Sheremeta/Shutterstock

Wem’s gefällt Die Frage bleibt: Warum sollst du ausgerechnet nach einem Cocktail riechen? Sorgt der Kaffeegeruch beim morgendlichen Ankleiden für einen Extra-Energiekick? Oder ruft das nach Espresso Martini duftende Abendkleid die letzte spritzige Party in Erinnerung?

«Solange der Kaffee nicht bald nach Waschmittel riecht …», meint mein Barista- und Coffee-Nerd-Boss dazu. Mehr Begeisterung hätte seinerzeit wohl Sean Connery gezeigt. Schliesslich wird die Kleidung im Espresso Martini-Waschmittel geschüttelt – nicht gerührt.

Was hältst du von Waschmitteln, Parfüms und Co., die nach Lebensmitteln und Getränken riechen? Verrate es in einem Kommentar.

Titelbild: Maksym Fesenko/Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel