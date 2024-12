Intels neue Grafikkarte B580 nimmt es mit der RTX 4060 auf

Ab dem 13. Dezember geht Intels zweite Grafikkartengeneration in den Verkauf. Bei den Arc B580 und B570 handelt es sich um Budgekarten. Die grössere der beiden soll es mit der RTX 4060 von Nvidia aufnehmen.

Intels neue Grafikkarten-Generation basiert auf der Xe2-Architektur, die bereits in Notebooks zum Einsatz kommt. Sie bieten aber deutlich mehr Leistung mit doppelt so vielen Grafikkernen, bis zu 12 Gigabyte VRAM und 190 Watt Leistungsaufnahme. Die Karten heissen B570 und B580. In Intels eigenen Benchmarks schlägt die B580 die RTX 4060 von Nvidia im Schnitt um zehn Prozent in 1440p-Auflösung. Wie immer solltest du solche Herstellerangaben mit Vorsicht geniessen.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration sollen die GPUs der Arc-B-Serie 70 Prozent bessere Performance pro Xe-Kern und 50 Prozent mehr Leistung pro Watt bieten. Im Vergleich zur Arc A750 bietet die Arc B580 so im Schnitt 24 Prozent mehr FPS in 1440p-Auflösung.

Die Spezifikationen der beiden Battlemage-Karten.

Quelle: Intel

Intel hebt besonders die 10 respektive 12 Gigabyte RAM hervor. Die sollen den Karten im Vergleich zur RTX 4060 mit 8 Gigabyte in RAM-intensiven Spielen einen Vorteil verschaffen.

Neben der limitierten Intel-Version der Arc B580 sollen diverse Board-Partner – darunter Acer, Asrock oder Maxsun – eigene Versionen der beiden Karten anbieten. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Arc B580 liegt bei 249 US-Dollar und die der Arc B570 bei 219 US-Dollar. Verkaufsstart für die B580 ist der 13. Dezember 2024 und für die B570 der 16. Januar 2025.

Auch wenn die Karten von der Rohleistung her keinen grossen Sprung bedeuten – sie bieten weniger Kerne als die Vorgänger – könnten sie für Budgetbewusste attraktiv sein. Intel weiss, dass es bei der Leistung allein keine Chance gegen die Konkurrenz von Nvidia und AMD hat, weshalb es den Preis relativ tief ansetzt.

Was die Karten dann genau leisten und ob sie einen Kauf wert sind, werden unabhängige Tests zeigen. Persönlich würde ich mit dem Kauf auf diese Tests warten. Bei der ersten dedizierten Grafikkartengeneration waren die Treiber bei Release eine Katastrophe, was sich erst mit der Zeit gebessert hat.

Wann die neuen Grafikkarten bei uns im Shop verfügbar sind und zu welchem Preis, ist noch nicht klar.