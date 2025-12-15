Deine Daten. Deine Wahl.

News & Trends
iRobot ist bankrott – und wird übernommen

Lorenz Keller
15.12.2025
Bilder: Lorenz Keller

Saugroboter-Hersteller iRobot hat in den USA Konkurs angemeldet. Er wird vom chinesischen Unternehmen Picea Robotics übernommen, damit die Geschäftstätigkeit und die Geräte weiterlaufen.

Finanzielle Schwierigkeiten hat iRobot seit Längerem. So musste iRobot im November bekannt geben, dass die Einnahmen weit unter den Erwartungen liegen und die Reserven schwinden. Gary Cohen, CEO von iRobot, hat in einer Presseerklärung verkündet: «Dieses Defizit erhöhte den Barmittelverbrauch und belastete die Profitabilität, da wir unsere Fixkostenbasis nicht vollständig decken konnten.»

Nun sind die letzten Gespräche mit Investierenden gescheitert. iRobot hat am Sonntagabend, dem 14. Dezember, «pre-packaged chapter 11 process» beantragt. Das ist ein beschleunigtes Insolvenz- und Sanierungsverfahren in den USA.

Nun lässt sich der Saugroboter-Hersteller von Picea Robotics übernehmen. Dieses Unternehmen aus China hat bereits jetzt die aktuellen Roomba-Modelle gebaut. iRobot wird also von seinem Zulieferer aufgekauft.

Vorerst laufen die Roomba-Roboter weiter

Das ist eine gute Nachricht für die Kundschaft, da der Betrieb somit nahtlos weiterlaufen wird. Das ist vor allem wichtig, weil die neueren Modelle von der iRobot-App abhängig sind. Wenn der Hersteller die Server abschaltet, können die Geräte nur noch eingeschränkt genutzt werden. Genau das ist beim Hersteller Neato passiert, der 2023 die Produktion ganz eingestellt hat. Im Oktober 2025 hat die Auffanggesellschaft nun jeglichen Support beendet und die Server abgeschaltet.

iRobot sagt, dass der Betrieb ohne Einschränkungen bei der App-Funktionalität, dem Kundendienst, der Ersatzteilverfügbarkeit und dem Produktsupport fortgeführt wird.

Picea als neuer Eigentümer fertigt übrigens nicht nur für andere Hersteller wie Shark und Anker Geräte, sondern hat auch eine eigene Saugroboter-Marke, die unter anderem in den USA aktiv ist. Sie nennt sich 3i. Ob beide Brands parallel weitergeführt werden, ist noch unklar.

Falls du wissen willst, warum iRobot in diese Schwierigkeiten geraten ist und wie sich das Unternehmen 2025 eigentlich retten wollte, kannst du das in diesen zwei Artikeln nachlesen. Aufgegangen sind diese Pläne leider nicht, wie wir jetzt wissen.

Lorenz Keller
Senior Editor
Lorenz.Keller@digitecgalaxus.ch

Gadgets sind meine Passion – egal ob man sie für Homeoffice, Haushalt, Smart Home, Sport oder Vergnügen braucht. Oder natürlich auch fürs grosse Hobby neben der Familie, nämlich fürs Angeln.

