Japanische Bergsteigerin und historische Route inspirieren Mammuts neue Kapselkollektion

Retro-Design und eine Kombination aus altbewährten Naturfasern und modernen Materialien zeichnen die Mammut x Nigel Cabourn Kollektion aus. Inspiriert wurde sie von der japanischen Bergsport-Pionierin Michiko Imai und einer Expedition an der Eiger Nordwand.

Die japanische Bergsteigerin Michiko Imai war gerade mal 27 Jahre alt, als sie vor 56 Jahren als erste Frau die Erschliessung der «japanischen Diretissima», einer neuen Route an der Eiger Nordwand, mit initiierte. Zuvor war sie gemeinsam mit Yoshiko Wakayama Teil der ersten Frauenseilschaft in der Matterhorn-Nordwand gewesen.

Naturfasern und moderne Materialien

Ihre Leistung und die ihres Expeditionsteams waren der zündende Funke für die neue Mammut x Nigel Cabourn Capsule Collection. Der britische Modedesigner Nigel Cabourn setzt bei der 12-teiligen Unisex-Kollektion auf altbewährte Naturfasern wie auf besondere Weise gesponnene Baumwolle, schottische Wolle und Stoffe aus Schweizer Armeedecken. Diese kombiniert er mit modernen Materialien wie Pertex, Quantum-Futter und wasserabweisenden Daunen. So soll nach Angaben von Mammut das Retro-Design aus den 60er Jahren mit moderner, funktionaler Kleidung zusammengeführt werden.

Japanische Athletinnen und Athleten aus dem Mammut-Team rekreieren einen Teil der Expedition.

Quelle: Mammut

Die Kollektion basiert auf historischen Fotos und Original-Kleidungsstücken, die Nigel Cabourn neu interpretiert hat. Dazu nutzte er unter anderem ein Archiv mit seltenen Sammlerstücken, das nach Angaben von Mammut auf einem Dachboden im britischen Sheffield entdeckt wurde.

Die direkte Route durch die Eiger Nordwand und das japanische Expeditionsteam.

Quelle: Aus der Sammlung von Takio Kato

Kollektion wurde auf der Londoner Fashion Week präsentiert

Paul Cosgrove, Chief Product Officer bei Mammut, kommentiert in einer Mitteilung den Hintergrund der Kollektion: «Ich war fasziniert von den Geschichten über den Eiger. Besonders von der einzigartigen japanischen Expedition 1969, die unter anderem von einer Frau angeführt wurde: Michiko Imai. Ihre Herangehensweise und die Ausrüstung, die sie nutzten – oft selbstgemacht oder von Bauern aus Japan hergestellt – haben mich sehr beeindruckt.»

Dass die limitierte Kollektion im September auf der Londoner Fashion Week vorgestellt wurde, zeigt, wie stark Outdoor-Kleidung und Mode inzwischen zusammengewachsen sind. Die Serie umfasst Jacken aus Wolle und Daunen sowie Hosen, Sweater, Shirts, Base-Layer und eine Beanie.

Traditionelle Stoffe wie Wolle und Knöpfe aus Horn zeichnen die neue Kollektion aus.

Quelle: Mammut

Jedes Teil basiert auf Designelementen aus der Vergangenheit. Das Blanket-Jacket soll beispielsweise «eine stilistische Hommage an die traditionelle Schweizer Armeedecke» sein, schreibt Mammut. Hornknöpfe, gestickte Ösen und Kordelzüge sind weitere Anleihen aus früheren Zeiten der Outdoor-Bekleidung.

Die japanische Bergsport-Pionierin Michiko Imai beim Fotoshooting an der Eiger Nordwand.

Quelle: Mammut

Die inzwischen 83-jährige Michiko war beim Fotoshooting der Kollektion an der Eiger Nordwand vor Ort. Gemeinsam mit Athletinnen und Athleten aus dem japanischen Mammut-Team. «Ich freue mich sehr, dass die Zusammenarbeit zwischen Mammut und Nigel Cabourn von der ‘Japan-Direttissima’ inspiriert wurde», wird sie in der Medienmitteilung zitiert. Sie hoffe, «dass sie noch mehr Menschen dazu bewegt, sich für die Natur und das Bergsteigen zu begeistern».

Die Mammut x Nigel Cabourn Capsule Collection soll ab 1. Oktober 2025 erhältlich sein. Ob und wann wir sie im Sortiment haben werden, steht noch nicht fest.

Titelbild: Mammut

