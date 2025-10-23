News & Trends 3 0

Katzenklo erkennt Gesichter: Das ist der neue Litter-Robot 5 Pro

Fans der Litter-Robots-Katzenklos dürften sich freuen: Die 5er-Serie bringt interessante neue Funktionen. Es kommen jedoch auch Zusatzkosten hinzu.

Katzentoiletten sind längst nicht mehr nur Klos, sondern Mini-Überwachungszentralen. Toilettengänge, Gewicht – alles wird aufgezeichnet und gemessen. Whisker geht nun noch einen Schritt weiter: Der Hersteller der Litter-Robots setzt auf Künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung.

Die Modelle im Überblick Die 5er-Serie besteht aus drei Modellen, die mit der Whisker-App verbunden sind:

Zusätzlich zum Litter-Robot 5 Pro führt Whisker einen optionalen Abonnementdienst ein: Whisker Plus. Er soll das Toilettenverhalten im Laufe der Zeit überwachen und detaillierte Analysen zu den erfassten Daten liefern. Laut Hersteller könne dies dabei helfen, Veränderungen und Gesundheitsprobleme von Tieren frühzeitig zu erkennen. Auch sollen Benutzende über Whisker Plus Videoaufnahmen der Toilettenaktivitäten ansehen und speichern können.

Der Haken: Der Abonnementdienst kostet 7,99 US-Dollar pro Monat (umgerechnet etwa sechs Franken) oder 79,99 US-Dollar pro Jahr (umgerechnet etwa 64 Franken).

Alle drei 5er-Modelle sind laut Hersteller vorerst nur in den USA erhältlich. In die Schweiz und Europa kommen sie voraussichtlich Anfang 2026.

