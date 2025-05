News & Trends 10 1

Kaum jemand kennt diesen Schuh – Birkenstock will das ändern

Drei Riemen, viel Potenzial: Birkenstock hat grosse Pläne für die bislang wenig beachtete «Florida»-Sandale. Eine erfrischende Alternative für jene, die sich am «Arizona» sattgesehen haben.

Sprechen Leute von Birkenstocks, meinen sie meist die ikonischen Schlappen mit den zwei Schnallen. Die «Arizona»-Sandale ist das Aushängeschild der deutschen Marke und auch im Galaxus-Shop unangefochtener Topseller. Wer das Birkenstock-Sortiment nach den meistverkauften Produkten sortiert, klickt sich erstmal fast ausschliesslich durch «Arizonas». Bis das erste «Florida»-Modell auftaucht, scrollst du dir den Zeigefinger wund.

Birkenstock will «Florida» gross rausbringen

Du hast noch nie von diesem Schuh gehört? Dann geht es dir wie vielen. Birkenstock will das nun ändern und stellt die bislang wenig beachtete Sandale in den Fokus der neuen Sommerkampagne. Ein geschickter Zug. Denn wenn die Popularität des Verkaufsschlagers in Übersättigung umschlägt, entsteht Raum für einen neuen Publikumsliebling. Der «Florida» hat durchaus das Zeug dazu. Mit seinen drei schmalen Riemen wirkt er filigraner und raffinierter als der «Arizona» – ganz nach dem Geschmack der aktuellen Mode mit ihrem Faible für grazile Schuhe wie Ballerinas und ultraflache Sneaker.

Der Birkenstock «Florida» in der Farbe «Pure Sage» aus der neuen Sommerkollektion.

Quelle: Birkenstock

Die Sandale passt sogar zu eleganten Kleidern.

Quelle: Birkenstock

Eine Neuheit ist der «Florida» aber keinesfalls. Er wurde bereits 1981 von Karl Birkenstock vorgestellt, acht Jahre nach der Markteinführung des «Arizona». Um das Modell neu zu positionieren, bringt Birkenstock zurzeit vermehrt trendbewusste Varianten heraus. Schon vergangenes Jahr experimentierte das Unternehmen im Rahmen der Premium-Linie «1774» mit auffälligen Designs – etwa in Schlangenleder-Optik oder mit transparenten Riemen. Ob der «Florida» wirklich zum neuen Favoriten von Birkenstock avanciert, bleibt abzuwarten. So oder so ist er eine erfrischende Alternative zum weit verbreiteten «Arizona».

Das «Florida»-Modell in der Farbe «Sandcastle» mit goldenen Schnallen.

Quelle: Birkenstock

Sanfte Töne und edle Details

Die Stars der Sommerkollektion 2025 kommen in Nubukleder in blassem Mintgrün und Sandbeige daher. Neu ist auch das Premium-Modell «Florida Exquisite»: eine komplett schwarze Variante mit D-förmigen Goldschnallen und einem Fussbett, das vollständig mit Glattleder überzogen ist.

«Florida Exquisite» in Schwarz: Eleganter kann eine Birkenstock-Sandale wohl kaum aussehen.

Quelle: Birkenstock

Die neuen Designs sind seit Donnerstag direkt bei Birkenstock sowie im ausgewählten Einzelhandel erhältlich – hoffentlich bald auch bei Galaxus. Alternativ findest du schon jetzt hier im Shop diese «Florida»-Modelle:

Titelbild: Birkenstock

