Kommen diese Woche schon wieder neue Apple-Produkte?

Achtung! Apple TV+ heisst jetzt neu … Apple TV
von Luca Fontana
Wie schon letztes Jahr scheint Apple auch jetzt eine «Mac-Week» zu planen, in der schrittweise neue Hardware vorgestellt wird. Darunter MacBooks, iPads und den «HomeHub»
Interessant ist auch die Vision Pro. Dort soll das Design beibehalten werden, Gewicht und Tragekomfort sowie der Akku sollen aber besser sein. Die AR- und VR-Features sollen zudem vom neuen M5-Chip profitieren, auch was das Eye-Tracking und die Gestensteuerung anbelangt.
Um kleinere Releases ranken sich ebenfalls Gerüchte: Von neuen HomePods und dem sehnlichst erwarteten «Home Hub» ist die Rede. Denkbar seien auch die neuen AirTags der zweiten Generation. Eine Keynote wird nicht erwartet – die Geräte sollen lediglich via Pressemitteilung und Updates auf der Apple-Website angekündigt werden.
Seit ich herausgefunden habe, wie man bei der ISDN-Card beide Telefonkanäle für eine grössere Bandbreite aktivieren kann, bastle ich an digitalen Netzwerken herum. Seit ich sprechen kann, an analogen. Wahl-Winterthurer mit rotblauem Herzen.
Bereits diese Woche will Apple mit den neuen Geräten loslegen, wie Bloomberg behauptet. Zu den neuen Geräten gehören ein iPad Pro und ein 14-Zoll-MacBook-Pro, jeweils mit Apples hauseigenem M5-Chip. Zudem soll eine weitere Version der Vision Pro vorgestellt werden. Gestützt werden diese Gerüchte auch von einem Artikel des Portals Mac Rumors, das über einen Leak seitens der US-Kommunikationsaufsicht FCC berichtet. Dort sind Produktnummern zu bis dato unbekannten Apple-Geräten aufgetaucht. Sogar ein Unboxingvideo aus Russland wurde gesichtet– wobei die Echtheit unklar ist.
Der Fokus liegt auf mehr Leistung, längerer Akkulaufzeit und besserer Integration von KI-Funktionen – allerdings nicht nur: Beim iPad Pro sollen auch die Displays deutlich heller sein und weniger Energie verbrauchen Ausserdem gibt es Gerüchte zu einer zweiten Frontkamera für Videocalls im Hoch- und Querformat. Auch beim MacBook Pro dreht sich alles um den neuen Chip, wobei zunächst das 14-Zoll-Modell mit der Basic-Version des M5-Chips kommen soll. Pro- und Max-Versionen will sich Apple für nächsten Frühling aufsparen.